Le combat d’Ismail Sultan contre le cancer à travers Facebook

Ismail Sultan de son vrai nom Smail Hammich est un jeune homme de 19 ans, souffrant d’un cancer rare. Le jeune homme qui est suivi par 14.435 personnes a créé pour cela une page sur Facebook, afin de passer des messages d’espoir aux gens qui souffrent de cette maladie, et ce en vue de les motiver, de partager avec eux cette douleur intense et se consoler les uns les autres.

Avec près de 40.000 likes, sa page a été classée au mois d’avril dernier, meilleur profil Facebook de cette année lors de la 11ème édition des Maroc Web Awards « MWA » qui est considérée comme étant la plus grande compétition du genre organisée dans la région d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Il avait été retenu parmi les 90 concurrents ayant reçu le plus grand nombre de voix via Internet retenues à la phase finale de ce grand évènement. 150 membres du jury ont dû choisir parmi les dix-huit derniers lauréats, pour désigner un vainqueur dans chacune des catégories de la compétition.

Son objectif premier est de soutenir les créateurs de contenus et de promouvoir les opportunités qu’offre le marché digital marocain, tout en célébrant, inspirant et cultivant l'esprit d'innovation et de créativité.

Ismail raconte sur sa page Facebook le début de sa souffrance avec cette maladie grave qui l’a rendu fort et combatif. Des milliers de personnes ont afflué sur sa page Facebook officielle, l’ont suivi et prié pour son rétablissement.

Ismail a confié à ce propos qu'il y a des gens qui pensaient qu'il cherchait via sa page à devenir célèbre, mais qu’en réalité son seul objectif était d’insuffler de l'espoir aux patients atteints de cancer. Il a rappelé que des journalistes l'ont appelé pour des interviews, que des dizaines d'articles le concernant ont été écrits et qu’il les a mis à la disposition de ses lecteurs.

Dans une de ses interviews, Ismail a déclaré qu’il a pu réaliser son rêve ainsi que celui de sa maman, à savoir se rendre en pèlerinage à La Mecque.

Ismail a également précisé qu’un autre de ses vœux s’est réalisé puisque ses médecins lui ont affirmé que s’il gardait le moral et se soignait en prenant régulièrement ses médicaments, il entrerait en rémission en août prochain.