Le collectif Parité maintenant monte au créneau

Le collectif "Parité maintenant" a appelé, dans un document référentiel de plaidoyer, à la mise en place d'une loi-cadre pour la mise en œuvre de la parité entre hommes et femmes et ce, en application de l'article 19 de la Constitution. Ce document, présenté récemment, propose la mise en place d'une loi-cadre autour de l'égalité hommes-femmes visant à faire de la parité annoncée dans un certain nombre de programmes, discours et événements, une réalité encadrée par une loi spécifique reposant sur une approche intégrée des droits des femmes et qui doit être mise en œuvre par tous les organismes publics et privés, l'Etat, les collectivités territoriales, les institutions publiques nationales et locales et les entreprises, conformément à ce qui est stipulé dans le premier paragraphe du chapitre 19 de la Constitution. Cette loi vise, également, à instaurer le passage d'un raisonnement de discrimination positive, qui constitue la logique actuelle prévalente pour la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision, vers un raisonnement qui agit pour l’effectivité de la parité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'établir des principes, des directives et des objectifs qui garantissent l’harmonie du cadre juridique régissant les droits des femmes et permettant la mise en œuvre optimale des textes législatifs et réglementaires nécessaires pour la réalisation de ces objectifs et orientations. Parmi les objectifs de cette loi-cadre, selon le document référentiel, figurent aussi le développement d'une vision unifiée et commune sur la question des droits des femmes et de la parité, qui prévaut dans tous les domaines, tel que stipulé par l’article 19, alinéa 1 de la Constitution, afin de dépasser les ambiguïtés et la confusion qui ont marqué un certain nombre de textes législatifs relatifs à divers aspects des droits des femmes. Elle tend, aussi, à parvenir à une parité dans toutes ses dimensions professionnelle, sociale, culturelle et économique, représentative, territoriale et sportive, afin de combattre la vulnérabilité des femmes et lutter contre la violence dont elles sont victimes et à généraliser la parité dans toutes les instances publiques au niveau de l’Etat et des collectivités territoriales. Cette initiative constitue le fruit d’un effort participatif et de discussions approfondies entre plusieurs associations des droits de l’Homme, du développement durable et des femmes, avec la contribution de partis politiques, de syndicats et d’institutions nationales, en vue de préparer un cadre de référence global pouvant servir de base à l’élaboration d’une loi-cadre pour la mise en œuvre de la parité entre les hommes et les femmes au Maroc, dans le cadre de la pétition nationale pour la réalisation de la parité constitutionnelle à l'horizon 2030, adressée à l’attention du président de la Chambre des représentants.