Le chèque de la Route du cœur pour l’Heure joyeuse

L’Association l’Heure Joyeuse a reçu récemment le chèque des fonds collectés à son profit à l’occasion de la 20ème Rallye Route du Coeur.

Lors du traditionnel couscous du cœur organisé par l’Association pour les partenaires de l’événement, Kamil El Kholti, responsable des partenariats, de la communication et des actions sociales du Rallye Classic, a remis à Leila Benhima Cherif, présidente de l’Heure Joyeuse, le chèque d’un montant total de 195.000 DH, collecté suite à la générosité des partenaires et sponsors du Rallye, qui pour rappel, est organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

L’Association attribuera les fonds reçus au développement et au renforcement des pôles éducation et lutte contre la mortalité infantile.

Elle consacre également une partie au soutien d’actions d’autres associations, en milieu urbain et rural, actives dans différents domaines : promotion de la scolarisation des filles, lutte contre la consommation de drogues, développement durable, …

Ce partenariat de plus de 19 ans a permis de recueillir plus 9,3 millions de DH, grâce à la solidarité et à l’engagement des organisateurs, entreprises partenaires, concurrents donateurs et journalistes.

L’Heure Joyeuse, fière de la confiance renouvelée par Cyril Neveu, ses équipes et tous les partenaires, les remercie et garantit la traçabilité de l’exploitation des fonds levés, dans un souci de transparence et de pérennisation du Rallye Maroc Classic, lit-on dans le communiqué de l’Association.

Il convient de rappeler que la 25ème édition du Rallye Maroc Classic a vu la participation d’une trentaine d’équipages venus d’Europe, d’Australie et du Maroc qui ont parcouru 2100 km (20 épreuves de régularités) répartis sur six étapes.

Au podium de la catégorie Classics, la haute marche a été foulée par Reda Meziane et Zineb Chemao (Porsche Targa), premier équipage 100%marocain à avoir remporté cette épreuve. Il a devancé les tandems composés de JM. Arlaud/MF. Arlaud (Citroën DS 21) et C. Ghistelinck - L. David (Mercedes 280 SE).

Dans la catégorie Prestiges, le classement a été comme suit : B. Ouvier/J. Ouvier (Dodge Viper), devant P. Lucchitti/A. Forte (Mercedes AMG Coupé) et M. Covarel/C. Morard (Mercedes SL55 AMG).

Pour la prochaine édition du Rallye Maroc Classic, les organisateurs envisagent un parcours renouvelé avec de nouveaux challenges.