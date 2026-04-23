Le cerveau des personnes avec ce groupe sanguin vieillirait plus vite que les autres

Votre groupe sanguin pourrait influencer la façon dont votre cerveau évolue. Un en particulier accélère son vieillissement, selon une étude. Quel est votre groupe sanguin? Pour le connaître, vous pouvez réaliser une analyse en laboratoire ou le découvrir à l'occasion d'un don de sang (ce dernier étant aussi une belle façon de sauver des vies). Si vous le connaissez déjà, cet article devrait piquer votre curiosité.



Une vaste étude, récemment relayée par le Journal des Femmes, s'est penchée sur le lien entre les groupes sanguins (A, B, AB ou O) et le déclin cognitif. L'un d'entre eux serait associé à un vieillissement cérébral nettement plus rapide. Explications.



Un groupe sanguin en première ligne



Publiée le 30 septembre 2014 dans la revue Neurology, cette étude a suivi plus de 30 000 participants âgés de 45 à 98 ans. Leurs fonctions cognitives ont été évaluées sur une période d'environ trois à quatre ans à l'aide de différents tests. Conclusion :

"Les personnes du groupe sanguin AB, ainsi que celles présentant un taux élevé de facteur VIII, présentaient un risque accru de troubles cognitifs."



Mais qu'est-ce que le facteur VIII, exactement? Il s'agit d'une protéine sanguine jouant un rôle clé dans la coagulation. Plus fréquente chez les personnes du groupe AB, elle est associée à un risque de déclin cognitif précoce supérieur de 82% par rapport aux autres groupes.

A long terme, une concentration trop élevée de cette protéine pourrait épaissir le sang et nuire ainsi à une bonne oxygénation des neurones. Précision utile : selon l'Etablissement français du sang, le groupe AB est le plus rare de tous.



Faut-il s'inquiéter ?



Bonne nouvelle pour les personnes concernées: si ce groupe sanguin semble accélérer légèrement le vieillissement cérébral, cela ne prédit en rien une dégradation de votre qualité de vie. La Dre Mary Cushman, auteure principale de l'étude, le rappelle elle-même: la génétique n'est pas le facteur déterminant de la longévité. Vous avez, en grande partie, ce pouvoir entre vos mains.