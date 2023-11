Le besoin de financement du Trésor entièrement couvert en 2022

Le besoin de financement du Trésor au titre de l'année 2022 a été entièrement couvert dans des conditions optimales, indique la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Économie et des Finances.



Le besoin de financement net (hors amortissements de la dette), qui a atteint près de 71 milliards de dirhams (MMDH), a été couvert par les levées du Trésor sur le marché domestique pour un montant net de 21,7 MMDH, l’utilisation de l’encours disponible auprès de Bank Al Maghrib (BAM) au titre de la Ligne de précaution et de liquidité (LPL) pour un montant de 21 MMDH, l’utilisation d’autres sources de financement intérieur (dont notamment les dépôts au Trésor) à hauteur de 22,4 MMDH et la mobilisation d’un montant net de financements extérieurs de près de 6 MMDH, précise la DTFE dans son rapport d’activité au titre de l'année 2022.



Il est à noter que le contexte particulièrement perturbé qui a marqué l’année 2022 a créé une situation inédite qui a fortement impacté les conditions de financement du Trésor, comme le rapporte la MAP.



"Bien que les besoins de financement du Trésor aient été maintenus au niveau prévu au titre de la loi des Finances, le contexte qui prédominait laissait présager une augmentation importante de ces besoins, en raison notamment des craintes des investisseurs", explique la DTFE.



De ce fait, et pour assurer la couverture du besoin de financement du Trésor, la DTFE a opéré une adaptation importante de sa stratégie de financement sur le marché des adjudications des valeurs du Trésor (MAVT).



Face à cette situation et afin d’assurer la couverture du besoin de financement du Trésor qui a atteint près de 208 MMDH, la DTFE a entrepris un certain nombre de mesures, dont le renforcement de la communication avec les principaux opérateurs du marché, l’accélération, en relation avec les services de la Direction du budget, des décaissements auprès des partenaires bilatéraux et multilatéraux, et le maintien de la veille continue sur le marché financier international.