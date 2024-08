Le Trésor place 3,3 MMDH d'excédents de trésorerie

La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE) a lancé, vendredi, deux opérations de placement des excédents de trésorerie avec prise en pension, d'un total de 3,3 milliards de dirhams (MMDH).



Le premier placement porte sur un montant de 2,8 MMDH, souscrit sur trois jours au taux moyen pondéré de 2,29%, indique la DTFE dans un communiqué.



Le second placement concerne, quant à lui, un montant de 500 millions de dirhams, souscrit sur six jours au taux moyen pondéré de 2,25%, poursuit la même source.