Le Technopark se met au vert

Insoupçonnable de loin, l’imposante structure du Technopark de Casablanca présente une particularité. A son pied, il y a un jardin de toute beauté, duquel émane un festival olfactif imposant et varié. Ainsi, imprégnés d’une odeur de menthe, d’armoise et autres menthes pouliot, nous nous sommes dirigés vers la porte d’entrée. Une porte ouverte sur un monde tout en vert. Quoi de plus logique en cette semaine où est célébrée la Journée de la terre, puisque cette même logique a poussé le Technopark à organiser le ‘’Green day’’.

Elaboré dans le cadre des services à la communauté et censé améliorer la qualité de vie des salariés des entreprises qui y sont implantées, pour in fine améliorer leur productivité, comme nous l’a indiqué, Hind Hatim, chargée des services à la communauté et partenariat au Technopark, le « Green day », qui en est à sa seconde édition, ambitionne d’être avant tout « une action sociale destinée à sensibiliser notre communauté sur l’importance de la préservation de l’environnement », souligne-t-elle. Une volonté qui trouve également écho dans le Jnan Tech. Vous savez ? Le jardin sus-mentionné. « Le concept est d’inviter les collaborateurs à planter de la flore et de la personnaliser via une plaque comportant leur nom ou celui de leur entreprise avec pour fil conducteur, fédérer la communauté autour de la protection de l’environnement », nous confie Hind Hatim. Si cela peut paraître quelque peu dérisoire, il n’en reste pas moins que les nombreuses plantations que compte le « Jnan Tech » sont l’illustration de l’implication de cette communauté dans la préservation de l’environnement. Mais est-ce vraiment suffisant ?

Tiré à quatre épingles, Amine Mohammed Hannaoui s’avance dans le hall d’entrée. Ce globetrotter fortement impliqué dans la cause environnementale, n’a pas hésité à apporter sa pierre dans l’édifice de la mise sur pied du Green day. Pour s’en persuader, il suffit de jeter un coup d’œil sur le compost qu’il a apporté. Pour lui, il faut donner l’exemple notamment aux plus jeunes : « Malheureusement, la sensibilisation des adultes confine à l’impossible. Nous devons plutôt converger nos efforts vers les générations futures». Et d’ajouter : « C’est la raison pour laquelle il y aura des ateliers pour les enfants de la communauté, alliant divertissement et sensibilisation à l’importance de préserver l’environnement, réduire les émissions de CO2, manger bio et participer au tri sélectif. Et en cela, le Technopark se veut un pionnier et un précurseur en la matière».

Difficile de dire s’il est vraiment précurseur, mais une chose est sûre, le Technopark ne ménage visiblement pas ses efforts pour valoriser les compétences qui s’y trouvent. En effet, en sus des ateliers de sensibilisation « l’idée derrière le Green day est aussi de permettre aux start-up implantées ici de promouvoir leurs activités, ayant trait principalement à l’environnement , mentionne Hind Hatim. « Il y a des start-up spécialisées, entre autres, dans le tri sélectif, la cosmétique bio et l’agriculture biologique ainsi que quelques coopératives», ajoute Amine Mohammed Hannaoui. Et d’arguer : «Au Maroc, on est de plus en plus sensible aux enjeux environnementaux. Donc, il faut en profiter pour asseoir la notoriété de ces jeunes start-up».

Parmi les start-up en question, il en est une qui va prochainement marquer le Technopark de son empreinte écologique. Comment ? Hind Hatim nous répond : «Nous avons l’intention d’installer des bacs dans tous les étages du Technopark». Lamnaouar Youssef en sera le garant, via Virtus C.E.L. Spécialisée dans la gestion et la valorisation des déchets, l’activité de sa start-up passe par l’installation de box de tri au sein des entreprises, avant de récupérer les déchets en utilisant des moyens de transport écologiques, comme des tricycles auxquels sont attachées des bennes, qui peuvent transporter jusqu’à 130 kg de charge, animée évidemment par la conviction de créer un écosystème. « Le tri ce sont de petits gestes mais qui changent le monde. Nous allons donc offrir aux Technopark des box de tri à base de carton ondulé et des box en métal à l’extérieur», nous confie Lamnaouar Youssef, fondateur de ladite start-up.

Un environnement meilleur, un monde meilleur. C’est en somme la volonté exprimée par l’ensemble de ceux qui ont pris part au Green day. Un évènement dont les sourires et les rires des enfants qui y ont participé rappellent l’urgence de la situation, et surtout quelle planète nous laisserons aux générations futures. Il est impératif d’agir et de faire le grand ménage pour améliorer une situation environnementale qui devient de plus en plus critique, sinon ce sera aux hommes de demain de s’y coller. Et savez-vous ce qu’il y a de pire que de faire le ménage ? C’est de le faire quand ce n’est pas toi qui as sali.