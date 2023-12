Le Sommet arabe de l’entrepreneuriat à Marrakech

Le 2è Sommet Arabe de l’Entrepreneuriat se tiendra du 12 au 14 décembre à Marrakech, sous le thème "De la résilience à la prospérité".



Organisé par la Commission Economique et Sociale des Nations Unies pour l'Asie Occidentale (CESAO) en collaboration avec le ministère de l’inclusion économique, des petites entreprises, de l’emploi et des compétences et plusieurs partenaires locaux et régionaux, cet événement économique rassemble des entrepreneurs des pays arabes, des investisseurs, des influenceurs du monde des affaires, des décideurs politiques, des experts économiques, des représentants d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ainsi que des bailleurs de fonds, indique un communiqué des organisateurs.



Ce sommet vise à échanger des expériences et des connaissances pour aider les petites et moyennes entreprises arabes à accéder aux marchés régionaux et internationaux et à profiter de diverses sources de financement, expliquent-ils.



Et de poursuivre que cette rencontre représente une plate-forme régionale qui rassemble les décideurs politiques nationaux et internationaux issus des secteurs public et privé, en vue de proposer des politiques et stratégies globales qui soutiennent les petites et moyennes entreprises dans la région arabe.



A rappeler que le premier Sommet Arabe de l’Entrepreneuriat s'est tenu à Amman (Jordanie) en octobre 2022, et a discuté des opportunités commerciales offertes aux petites et moyennes entreprises arabes aux niveaux régional et international.

Créée en 1973, la CESAO, dont le siège se situe à Beyrouth (Liban), vise à stimuler l'activité économique dans les pays membres, renforcer la coopération entre eux et à promouvoir le développement.