Le Smart City Casablanca Symposium se déroulera les 25 et 26 mai 2022

La société de développement local Casablanca Events et Animations organise, les 25 et 26 mai courant, le "Smart City Casablanca Symposium".



Cet événement d'envergure, qui sera organisé en partenariat avec l'Université Mohammed VI polytechnique et l'Université Hassan II de Casablanca, aura pour objectif de pousser à réfléchir aux nouveaux modes économiques, aux nouvelles pratiques de résilience urbaine et au rôle central de l’humain dans la fabrique de la ville, indique Casablanca Events et Animations dans un communiqué.



Il sera ainsi articulé autour de la thématique "L'intelligence communautaire et l’innovation low-tech", fait savoir la même source, qui note que la convergence de l’humain et des low-tech laisse plus que jamais entrevoir le potentiel de l’intelligence collective dans la co-conception et la co-construction de la smart city, d'où le choix de la thématique retenue pour cette édition, rapporte la MAP.



"Celle-ci trouve d’ailleurs tout son sens, notamment au vu des expériences de résiliences à travers des innovations low-tech émanant de nos citoyens durant la crise de Covid-19, mais aussi de l’importance de l’intelligence communautaire qui contribuera à une transition plus efficace vers la Smart City", explique le communiqué.



Le Smart City Casablanca Symposium offre chaque année une plateforme inédite d’échange et de réflexion autour des programmes d’information et de sensibilisation quant aux différents enjeux liés à la smart city.



Cette nouvelle édition permettra de réfléchir à la relation entre le citoyen et la technologie low-tech, mais aussi aux grands défis liés à l’urbanisation et à la métropolisation. La thématique de cette année sera traitée sous un triptyque urbanistique, économique et écologique.



Tout au long des deux jours de l’événement, un panel d’éminents intervenants, composé d’acteurs de la ville et d’experts de renom, débattra des "Best practices" dans des domaines tels que la gouvernance Bottom-up, l’innovation communautaire, l’entrepreneuriat social et le développement socio-économique, la technologie low-tech au service des citoyens et enfin, la transition écologique des villes et des territoires.



Et de rappeler que l'édition 2021 de Smart City Casablanca Symposium avait permis d'attirer plus de 80.000 visiteurs sur le site web de l’événement et plus de 700 participants via la plateforme de diffusion.



Pas moins de 55 conférenciers originaires de 12 pays avaient pu prendre part aux 9 sessions plénières et ateliers programmés autour de l’innovation sociale, la régénération urbaine, la planification et la gestion territoriale, la transformation digitale et la résilience des services urbains.