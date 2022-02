Le Salon de la jeune femme entrepreneure de l’Afrique à Benguérir

Le Salon de la jeune femme entrepreneure du continent africain se tiendra le 04 mars prochain, à Benguérir (province de Rehamna), sous le thème "Osez l’entrepreneuriat".



Organisé dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, par "Entrepreneur Academy" de l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P), en collaboration avec le réseau "Affair'DC", cet événement vise à "célébrer des femmes entrepreneures et entreprenantes qui ont rejoint l'écosystème de l'entrepreneuriat, contre vents et marées, afin de lancer leurs projets et participer à la dynamisation du tissu économique et social marocain", indique un communiqué des organisateurs.



Ce salon sera également une opportunité pour partager l’expérience de l’entrepreneuriat féminin sur le Continent à travers ses défis et ses atouts, présenter l’écosystème marocain qui accompagne les entrepreneurs locaux et ceux de la diaspora africaine, et apporter des outils et des compétences nécessaires à tous ceux qui souhaitent se projeter dans l’aventure entrepreneuriale.



Prendront part à ce Salon des jeunes femmes marocaines et celles issues de l'Afrique subsaharienne, dont des étudiantes, des jeunes professionnelles, des entrepreneures, ainsi que les acteurs de l’écosystème entrepreneurial marocain, afin de promouvoir l’entrepreneuriat féminin dans le continent africain.



Cet événement s’inscrit dans la mission d’"Entrepreneur Academy", celle de cultiver l’esprit d’entreprise et de promouvoir l’entrepreneuriat en Afrique.



Lors de cette journée, une série d'activités sera proposée dont des ateliers de formation, des talk-shows, des opportunités de networking, ainsi que des meetings. "Entrepreneur Academy" est le programme d’éducation et de formation en entrepreneuriat de l'UM6P qui oeuvre pour la conception de programmes personnalisés et sur mesure développant les compétences pratiques des personnes ciblées, en leur donnant des outils et des principes fondamentaux pour identifier, valoriser et exécuter une opportunité entrepreneuriale.



"Affair’DC" est, quant à lui, un réseau de professionnels congolais du monde entier, qui unissent leurs expertises multisectorielles dans le but de stimuler les opportunités d'affaires entre la République démocratique du Congo et le monde.