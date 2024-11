Le Salon « Al Omrane Expo Marocains du monde» fait escale à Montréal

La sixième et dernière étape de la tournée annuelle se déroulera à Bologne en Italie en décembre prochain

près Madrid, Montpellier, Düsseldorf et Amsterdam, le Salon « Al Omrane Expo Marocains du monde » a fait escale à Montréal dans la région nord-américaine du 8 au 10 novembre 2024.La cérémonie d’ouverture a été présidée par Housni El Ghazaoui, président du Directoire du Groupe Al Omrane, en compagnie de Mourad Benbrahim, conseiller économique et représentant de l’ambassadrice de Sa Majesté le Roi au Canada, en présence de représentants des différentes catégories sociales et professionnelles ainsi que des composantes de la société civile des Marocains résidant au Canada.A l’instar des précédentes éditions, l’étape Montréal a été marquée par l’organisation d’une conférence en marge de la cérémonie d’ouverture. C’était l’occasion de présenter les grandes réformes que connaît le secteur de l’habitat au Maroc dans le cadre de la politique nationale visant à répondre aux besoins croissants en logements, à améliorer les conditions de vie des citoyens et à renforcer l'attractivité du pays en matière d’investissements. Le nouveau programme d’aide directe au logement, lancé sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, et porté par le ministère de tutelle, en est la parfaite illustration.Cette conférence a été, en outre ponctuée par l’intervention de M. Housni El Ghazaoui. Dans un premier temps, il a tenu à rappeler que le Groupe Al Omrane, en sa qualité d’organe public chargé de la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans le secteur, est pleinement engagé à accompagner le ministère de tutelle dans la réussite de son action notamment dans le cadre de sa nouvelle vision stratégique centrée sur le citoyen résidant au Maroc ou à l’étranger.De même, M. Housni El Ghazaoui a présenté « La nouvelle plateforme d’aide à l’acquisition » (www.alomrane.gov.ma) qui permet au citoyen marocain, qu’il soit résidant au Maroc ou à l’étranger, de disposer de toutes les informations relatives aux produits mis en vente comme la localisation, la superficie, le prix, les équipements de proximité...Pour rappel, cette nouvelle plateforme est venue concrétiser les engagements du Groupe Al Omrane dans le cadre de ses nouvelles orientations visant la proximité et la transparence envers les citoyens, portés par la stratégie de transformation digitale mise en œuvre par le Groupe afin d’offrir des services à la hauteur de leurs exigences.Cette nouvelle plateforme d’aide à l’acquisition est, aujourd’hui, un outil clé pour cette mission, car elle facilite l'accès aux offres et services du Groupe Al Omrane, et permet la possibilité d’accéder en ligne et en temps réel à environ 23.000 produits sur plus de 520 projets (logements, terrains ou locaux d’activités commerciales) du Groupe, disponibles à la vente au public sur l’ensemble du territoire national.Dans le même sillage, M. El Ghazaoui a souligné que le Groupe Al Omrane vient de franchir une nouvelle étape de sa transformation digitale majeure qui reflète son engagement envers l’innovation et le service à la clientèle. Dans cette dynamique, il a annoncé la nouvelle plateforme numérique du Groupe «Al Omrane Assist»; solution digitale d’assistance technique dédiée aux Marocains résidant à l’étranger; l’objectif étant de doter les MRE d’un outil permettant le suivi de la réalisation de leurs projets immobiliers en toute sérénité, qu’ils soient destinés à l’habitation ou à l’investissement.Cet événement de grande envergure s’est distingué par la qualité des participants, issus de divers milieux socio-professionnels et représentant les composantes de la société civile des Marocains résidant au Canada. Leur mobilisation témoigne de leur profond attachement au développement de leur pays d'origine, en s’associant aux efforts du ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, ainsi qu'à ceux du Groupe Al Omrane. Ils répondent ainsi à l’appel Royal pour une implication accrue des Marocains du monde dans le progrès de notre Royaume.Prévue en 6 étapes, l’édition 2024 du Salon, ambitionne de constituer un rendez-vous d’échange et d’interaction avec nos concitoyens résidant à l’étranger et d’illustrer la politique de proximité prônée par le Groupe, centrée sur le citoyen résidant au Maroc ou à l’étranger.Pour rappel, le Salon « Al Omrane Expo MDM » édition 2024 a démarré au mois de mai avec son étape Madrid du 31 mai au 2 juin 2024, puis a fait escale à Montpellier du 27 au 29 septembre, Düsseldorf du 04 au 06 octobre, et Amsterdam du 18 au 20 octobre.L’étape de Montréal sera suivie de celle de Bologne en Italie du 06 au 08 décembre 2024.