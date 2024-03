Le Ramadan, mois de spiritualité et d'attachement aux traditions pour les Marocains du Portugal

Fidèle aux traditions et coutumes liées au Ramadan, la communauté marocaine au Portugal veille chaque année à perpétuer les vertus spirituelles de ce mois béni qui illustre dans le registre culturel marocain l'attachement aux racines.



Pour les huit mille Marocains établis au Portugal, le Ramadan est une occasion pour vivre au rythme d'une ambiance exceptionnelle empreinte de convivialité, de spiritualité et de recueillement à la mosquée comme ailleurs.



Dans ce pays ibérique au rythme de vie accéléré, le jeûneur tente de s’adapter à une réalité différente pour surmonter le mal du pays, composer avec les contraintes du quotidien et vivre les rituels et les coutumes spécifiques au Ramadan, malgré l'absence de l'ambiance ramadanesque et familiale si particulière du Maroc.



En plein centre de Lisbonne, un magasin marocain attise la curiosité des passants par la forte affluence et le pic d'activité. En fait, la plupart des Marocains de la capitale portugaise et sa grande région sont des habitués de ce commerce où ils peuvent se procurer les différents produits nécessaires pour garnir la table ramadanesque d'aliments et de plats typiquement marocains.



Ainsi, l'offre dans ce magasin couvre les besoins en toutes les marchandises nécessaires et ingrédients consommés pendant le mois béni, comme les dattes, le thé et les épices, en plus des gâteaux et des briouates.



Pour Sofia, une Marocaine qui travaille dans une entreprise d'informatique à Lisbonne, venir s'approvisionner dans ce magasin est l'un des rares moments permettant de vivre l'ambiance du Ramadan et de préparer certains plats traditionnels marocains.



"C'est vrai que rien ne peut enlever le sentiment d'éloignement de la famille, mais j'essaie au moins de décorer ma table par des délices marocains pour ne pas me sentir dépaysée", a-t-elle déclaré à la MAP.



Si Sofia habite près de ce magasin, Hicham, lui, vient de la périphérie de Lisbonne afin de faire ses emplettes. Pour ce père de famille, passer le Ramadan dans le pays d'accueil ne peut être comparé à le faire au Maroc, où l'environnement est propice pour célébrer, comme il se doit, ce mois de bienfaits et perpétuer les traditions inhérentes à la sacralité de ces moments, empreints de partage et de solidarité.



Se disant nostalgique de l’ambiance ramadanesque chaleureuse aux côtés de sa famille à Casablanca, Hicham comble ce manque par la fréquentation de la Grande mosquée de Lisbonne.



Non loin, un restaurant marocain a adapté son menu au Ramadan afin de satisfaire ses clients qui s'y rendent à l'approche du coucher de soleil pour rompre le jeûne et savourer des plats marocains dans une ambiance de partage et de convivialité.



Le Ramadan est aussi un mois de communion entre les membres de la communauté marocaine du Portugal, grâce à l'échange de visites entre les familles et les amis, et l'organisation d’iftars collectifs et de conférences et activités religieuses et culturelles à l'initiative du Centre islamique de Lisbonne.