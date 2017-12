Le Qualipole de Berkane, un projet en phase avec le développement que connaît la région

Le Pôle de recherche-développement et de contrôle de qualité (Qualipole), réalisé dans le cadre de l'Agropole de Madagh (province de Berkane) est un projet de grande envergure de nature à renforcer les capacités des différents acteurs et accompagner le développement que connaît cette région agricole par excellence.

Première tranche de l'Agropole de Berkane, le Qualipole, inauguré en 2013 par SM le Roi Mohammed VI, s'assigne pour objectifs d'optimiser les capacités des acteurs et d'accompagner les professionnels dans leurs efforts d'amélioration de la productivité des filières compétitives à haut potentiel et la valorisation des produits agricoles de la région, rapporte la MAP.

Etalé sur une superficie globale de 6,8 ha (13.200 m2 couverte), le Qualipole s'inscrit dans le cadre de l'initiative Royale pour le développement de la région de l'Oriental et du Plan Maroc Vert.

Conçu pour servir de guichet unique, le pôle de recherche-développement et de contrôle de qualité est constitué de laboratoires nouvelle génération et d'espaces d'expérimentation et de formation. Il comprend ainsi des laboratoires de l'établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations, de l'Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires et de l'Institut national de la recherche agronomique.

Le Qualipole comprend également une zone de trois hectares dédiée à la formation, aux essais et aux expérimentations, outre une salle de conférences pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes, une zone d'accueil, une autre d'hébergement (30 chambres) et un restaurant.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de service de l'équipement de l'Office régional de mise en valeur agricole de Moulouya, Mohamed Melhaoui, a fait savoir que d'autres unités spécialisées sont en cours de construction au sein de l'Agropole, alors que huit autres sont déjà en service.

Malgré les résultats concrets enregistrés, il sied toutefois de mettre les bouchées doubles en vue d'encourager les investisseurs aussi bien à l'échelle régionale que nationale à se lancer dans ce pôle aux atouts indéniables permettant de donner corps à de grands projets.

Le pôle de recherche-développement et de contrôle de qualité est une des composantes de l'Agropole de Berkane (102 ha) qui abrite également une zone industrie, agroalimentaire et transformation, une zone logistiques, une zone services, et une autre dédiée au conditionnement des produits agricoles, a-t-il dit.

L’Agropole de Berkane vise la valorisation des productions agricoles pour les filières phares de la région de l’Oriental à travers le regroupement des productions agricoles régionales, la transformation, la commercialisation et la distribution des denrées alimentaires au niveau régional, national et international.

La position géographique stratégique de la région, la proximité de l’Agropole de la rocade méditerranéenne, du port de Béni Ensar (Nador) et des aéroports d’Oujda Angad et d’El Aroui, feront de cette plateforme un moteur de développement économique et social de la région dans sa globalité.