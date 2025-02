Le Premier secrétaire préside deux réunions avec les responsables USFP/ Rabat-Salé-Kénitra et USFP/ Fès-Meknès

Le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, a présidé, vendredi dernier au siège central du parti à Rabat, la réunion des secrétaires provinciaux du parti dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, en présence du secrétaire régional, des membres du Bureau politique et de ceux du Conseil national de la région.



Accompagné de l'équipe de travail du Bureau politique, le Premier secrétaire de l’USFP a également présidé, samedi dernier au siège de l’USFP à Fès, la réunion des secrétaires provinciaux du parti dans la région de Fès-Meknès, en présence du secrétaire régional, des membres du Bureau politique et de ceux du Conseil national représentant cette région.

Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de l’élan organisationnel que connaît le parti de la Rose

.

En effet, les Ittihadis ont une fois de plus innové en adoptant de nouvelles méthodes et approches et en introduisant la notion d’«équipe» dans la formation des structures du parti. Il s’agit d’une méthode visant à définir clairement les responsabilités afin qu’aucun responsable ne se dérobe à ses obligations en alléguant l’absence d’harmonie au sein de l’équipe

.

Partant de l'approche par laquelle s'est constitué le Bureau politique et des accumulations qui ont commencé à se poindre depuis la mise en place des secrétariats régionaux, les Ittihadis mettent l’accent sur l'importance de l'organisation régionale dans la structure organisationnelle du parti qui mise sur celle-ci pour insuffler une nouvelle dynamique collective.