Le Premier secrétaire de l’USFP reçoit les organisations de la jeunesse des partis politiques

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu lundi 25 janvier 2021, au siège central du parti à Rabat, une délégation de dirigeants des organisations de la jeunesse des partis politiques, et quelques jeunes parlementaires, en présence des membres du Bureau politique du parti Mohmed Mouhib et Ahmed Mehdi Mazouari. La rencontre a porté sur l'autonomisation politique des jeunes et le renforcement de leur représentativité politique au sein des diverses institutions. Après une discussion approfondie, le Premier secrétaire a confirmé les positions de principe de l’USFP à ce sujet, exprimant sa volonté de défendre la présence des jeunes au sein des institutions élues et autres et appelant les organisations de la jeunesse à présenter des propositions et des formules permettant la préservation des acquis de notre pays dans ce domaine, dans la perspective de renforcer la présence de la jeunesse au sein de la scène démocratique de notre pays.