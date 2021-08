Le PNB des sociétés de financement a affiché une baisse en 2020

Le produit net bancaire (PNB) des sociétés de financement a reculé de 5,9% à 5,4 milliards de dirhams (MMDH) durant l'année écoulée, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Ce repli est dû notamment à une contraction de la marge sur commissions de 13,1%, de la marge sur intérêts (9,3%) et du résultat des opérations de crédit-bail (2,2%), précise BAM dans son 17ème rapport annuel sur la supervision bancaire au titre de l'exercice 2020.



Les charges générales d'exploitation de ces sociétés se sont réduites de près de 2% à 2,1 MMDH, induisant un coefficient moyen d'exploitation en hausse de 1,5 point à 39,5%, rapporte la MAP.



Leur résultat brut d'exploitation s'est affiché à 3,3 MMDH, en repli de 8,3%. Ce résultat a été absorbé par le coût du risque à hauteur de 76%. Rapporté à l’encours des crédits, le coût du risque a représenté 4,2% contre 1,8% une année auparavant. Celui-ci couvre le risque avéré et, à titre préventif, des provisions en couverture des risques attendus futurs. Ainsi, le rendement moyen des actifs (ROA) de ces sociétés s'est dégradé de 1,2 point à 0,1% et le rendement moyen des fonds propres (ROE) s'est détérioré de 12,3 points à 1,4%.

Par catégorie, le rapport fait état d'une baisse du PNB des sociétés de crédit à la consommation de 3,3% de 3,4 MMDH et de celui des sociétés de crédit-bail de 10,8% à 1,3 MMDH.



S'agissant du résultat net cumulé des sociétés de financement, il a baissé de 88,5% à 177 millions de dirhams (MDH). Cette évolution recouvre une contraction du résultat des différents métiers des sociétés de financement sous l’effet notamment de la baisse de la production de crédit et de la hausse du coût du risque.