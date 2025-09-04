Le Onze national à un point du Mondial

C’est dans un Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, flambant neuf et aux normes internationales que le Onze national reprendra sa campagne des éliminatoires de la Coupe du monde FIFA 2026 dont les phases finales sont prévues aux Etats Unis d’Amérique, au Canada et au Mexique.



Pour le compte de la septième journée des éliminatoires du groupe E, zone Afrique, les Lions de l’Atlas affronteront, ce vendredi soir à partir de 20 heures, l’équipe nationale du Niger coachée par le cadre marocain Badou Zaki.



Pour ce match qui se jouera à guichets fermés, la sélection marocaine partira avec les faveurs des pronostics, sachant qu’elle n’a besoin que d’un point pour décrocher le sésame du Mondial pour la troisième fois consécutive et la sixième de l’histoire du football national.



En concentration depuis lundi dernier au Complexe Mohammed VI de football, l’EN a effectué les séances d’entraînement d’usage pour peaufiner les réglages, d’autant plus que c’était l’occasion pour quelques revenants et néophytes, comme Ilyas Akhoumach et Neil El Aynaoui, de s’acclimater avec le groupe et de baigner dans l’ambiance d’une sélection qui tourne à plein régime n’ayant fait que dans les victoires.



C’est donc avec un moral au beau fixe et devant un public nombreux que la sélection marocaine cherchera à faire bonne figure et à clore avant terme ce chapitre des éliminatoires, avant les matches de lundi prochain à Lusaka contre la Zambie et du mois d’octobre face au Congo.



Il y a lieu de signaler en dernier lieu que la Fédération Royale marocaine de football rendra, avant l’entame de ce match, un hommage à l’équipe nationale des joueurs locaux vainqueur du CHAN disputé au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. En finale, l’EN avait eu raison de son homologue malgache sur le score de 3 buts à 2 remportant ainsi son troisième titre après les éditions de 2018 à domicile et 2020 au Cameroun.



T.R