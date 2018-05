Le Mozambique aspire à un échange d’expériences dans le domaine de l’énergie avec le Maroc

Le Mozambique aspire à échanger les expériences et les expertises dans le domaine de l’énergie avec le Maroc, a indiqué, récemment à Rabat, le vice-ministre mozambicain aux Ressources minérales et à l’Energie, Augusto de Sousa Fernando, en visite de travail au Royaume à la tête d’une importante délégation.

Lors d’un entretien tenu avec le ministre de l’ÉEnergie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rabbah, M. de Sousa Fernando a souligné l’expérience marocaine en matière d’énergies renouvelables, notamment dans le développement de programmes d’électrification à base d’énergie solaire photovoltaïque, rapporte la MAP.

Il a précisé dans ce sens l’intérêt de son pays à établir une coopération avec le Royaume dans les domaines de la géologie et des mines, particulièrement en matière d’exploration des ressources minières industrielles.

Pour sa part, M. Rabbah a fait savoir que “l’intérêt est d’avoir des canaux de coopération entre les pays africains, pour renforcer davantage la coopération Sud-Sud et créer ainsi des joint-ventures entre les entreprises africaines pour que le marché africain n’échappe pas aux entreprises du continent”.

Cette rencontre fut l’occasion d’échanger et de discuter sur les moyens susceptibles de développer la coopération entre les deux pays, notamment entre les opérateurs et les investisseurs dans les secteurs de l’énergie et des mines, ainsi que des opportunités offertes au Maroc et au Mozambique dans ces domaines, a ajouté le ministre.

Au terme de cette rencontre, il a été convenu de finaliser un projet de mémorandum d’entente régissant les relations de coopération entre le ministère de l’Energie, des Mines et du Développement durable et le ministère mozambicain des Ressources minières et de l’Energie.

Le développement de la coopération avec la République du Mozambique s’inscrit dans le cadre de l’intérêt particulier que porte le Royaume du Maroc à la coopération avec l’ensemble des pays du continent africain et qui vise à accompagner le développement durable des pays du continent, notamment à travers le partage d’expériences et la promotion de partenariats rentables.