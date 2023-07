Le Maroc respecte les exigences de transparence fiscale

Le Maroc fait partie des pays qui répondent aux exigences de transparence fiscale, indique le rapport annuel du département d’Etat américain sur la transparence fiscale.



Sur un total de 141 pays pris en compte à travers le monde, 72 ont respecté les exigences minimales de transparence fiscale en 2022, période scrutée par le document, souligne le rapport rendu public mardi à Washington.



Selon le département d’Etat américain, 69 pays ne respectent pas les exigences minimales de transparence fiscale. Le rapport s’appuie sur une évaluation de la transparence des processus d'attribution des marchés publics et des licences d’exploitation des ressources naturelles ainsi que sur l’exhaustivité et la fiabilité des documents budgétaires.



La transparence fiscale, élément essentiel d'une gestion efficace des finances publiques, contribue à renforcer la confiance du marché et à soutenir la durabilité économique, rappelle la même source.