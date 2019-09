Le Maroc présente les atouts de son offre touristique à Saint-Pétersbourg

Le Maroc a présenté récemment à Saint-Pétersbourg, les atouts et la richesse de son offre touristique lors d'un déjeuner-débat organisé au profit des délégations participant à la 23ème Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT).

Ce déjeuner-débat, présidé par le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Mohamed Sajid, avec la participation notamment du secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, et de la directrice de l’Agence russe du tourisme, Zarina Doguzova, a permis de présenter les atouts touristiques du Royaume devant les 130 délégations participant à l’Assemblée générale de l’OMT.

"Le Maroc est un carrefour des civilisations, un trait d’union entre l’Orient et l’Occident et un pont entre l’Europe et l’Afrique'', a affirmé M. Sajid lors d’une intervention à cette occasion, soulignant que le Royaume est riche d’une civilisation, d’une histoire et d’une culture séculaires et prône les valeurs d’ouverture, de cohabitation et de tolérance. M. Pololikashvili a, pour sa part, mis en avant la richesse du patrimoine marocain et les multiples atouts touristiques du Royaume, affirmant que le Maroc occupe une place de leader sur le continent africain en matière de tourisme grâce notamment à la diversité de son offre, rapporte la MAP.

De son côté, Mme Doguzova a mis l'accent sur les relations solides entre la Russie et le Maroc et a remercié la délégation marocaine d'avoir organisé cette manifestation qui vise à faire connaître la place particulière du Maroc dans le domaine touristique aux niveaux mondial et continental.

Ce déjeuner-débat, qui a été l'occasion pour les participants d'apprécier la richesse de la gastronomie marocaine, a été notamment marqué par la présence de nombreux artisans marocains présentant leurs œuvres, outre des prestations artistiques puisées dans le répertoire musical marocain.

La 23è Assemblée générale de l’OMT s’est tenue du 9 au 13 septembre à Saint-Pétersbourg, avec la participation de 130 pays dans l’objectif de discuter des tendances les plus importantes dans le développement du tourisme mondial et des moyens de garantir une croissance stable et régulière du secteur dans les quatre coins du monde.

La délégation marocaine participant à cette Assemblée générale comprenait également la secrétaire d’Etat au Tourisme, Lamia Boutaleb, ainsi que des cadres du ministère du Tourisme, de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et de la Maison de

l’artisan.