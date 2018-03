Le Maroc présent au Salon international de voyage et de tourisme à Moscou

La 25ème édition du salon international de voyage et de tourisme (MITT) a lieu du 13 au 15 mars courant dans l'espace "Expocentre" à Moscou, avec la participation de l'Office national marocain de tourisme (ONMT).

Selon la représentation de l'ONMT à Moscou, des représentants de conseils régionaux de tourisme ainsi que des voyagistes marocains prennent part à ce Salon, rapporte la MAP.

Organisé par le groupe de sociétés ITE, leader des services d'exposition sur le marché russe, ce Salon est l'une des plus importantes foires commerciales de voyage et de tourisme en Russie. Il est également l'une des cinq expositions touristiques majeures dans le monde, très prisé par les professionnels internationaux.

La majorité des offices nationaux de tourisme y sont présents ainsi qu’un grand nombre d’agences touristiques et tour-opérateurs basés en Russie et dans environ une centaine de pays ainsi que des hôteliers ou des compagnies aériennes. Les destinations étrangères ainsi que toutes les options possibles de voyage en Russie sont à découvrir dans l’espace MITT.

Lors de cet événement, plus de 28.000 visiteurs sont attendus et plus de 1.600 exposants représentant 97 pays.

Pour les organisateurs, le MITT offre une occasion unique pour les professionnels du secteur touristique de mettre à jour la gamme des destinations et des services touristiques, de trouver de nouveaux partenaires commerciaux, de comparer les conditions et étudier les offres commerciales de la majorité des entreprises présentes, d'obtenir les matériaux de travail et les catalogues nécessaires ou encore approfondir la connaissances sur les destinations et les nouvelles offres tout en explorant les opportunités sur le marché du tourisme russe.

Cette année, le MITT occupe 7 salles d'exposition et des pavillons sur une superficie dépassant les 50.000 m2.