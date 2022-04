Le Maroc participe au Salon international de l’ alimentation à Montréa

Une délégation marocaine comprenant notamment des femmes entrepreneurs, prend part au Salon international de l'alimentation (SIAL) à Montréal qui a ouvert ses portes mercredi avec la participation d'exposants venus d’une cinquantaine de pays.



Pour ce rendez-vous majeur de l’industrie agroalimentaire canadienne et porte d’entrée vers le marché nord-américain, une quinzaine de femmes entrepreneurs mettent en avant les produits et le savoir-faire marocain dans des secteurs variés comme la valorisation des produits du terroir (huile d’olive, huile d’argan, plantes aromatiques, épices, pâtes et couscous), des légumineuses, de la biscuiterie ainsi que de la transformation et du conditionnement de produits prêts à la consommation, rapporte la MAP.



Le lancement officiel de l’édition 2022 du SIAL, qui se tient au Palais des congrès de Montréal jusqu’au 22 courant, s’est déroulé en présence notamment de l’ambassadeur du Maroc au Canada, Souriya Otmani, accompagnée du consul général du Royaume à Montréal, Mhamed Ifriquine et du conseiller économique de l’ambassade, Hassan El Mkhantar.



Selon ses organisateurs, le Salon offre une réelle opportunité pour les professionnels de l’industrie agroalimentaire, du commerce du détail, de la restauration et de la transformation alimentaire pour promouvoir leurs produits et se tenir informés des enjeux majeurs du marché de l’agro-alimentaire et de ses tendances au niveau international.



Les femmes entrepreneurs marocaines disposent de deux stands promotionnels distincts destinés à promouvoir et valoriser les produits du terroir marocain, un stand pour les entreprises affiliées à l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) et un autre pour les entreprises accompagnées et soutenues par le Centre du commerce international.



Ces espaces permettent de mettre en avant les produits du terroir marocain qui reflètent la diversité des écosystèmes écologiques et qui font du Maroc un réservoir important de ressources phylogénétiques. Ces produits offrent un potentiel de production annuelle important qui dépasse les deux millions de tonnes et génère un chiffre d’affaires de plus de 14 milliards de DH par an.



Au Maroc, le secteur des produits du terroir emploie plus de 3.000 groupements de producteurs et se caractérise, en outre, par une forte représentativité féminine. Plus de la moitié des adhérents sont en effet des femmes.



La participation des femmes entrepreneurs marocaines au SIAL s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat signé par l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) et l’Agence de facilitation du commerce (TFO) canadienne en vue de renforcer les capacités à l’exportation des entreprises féminines marocaines en quête de performance, d’innovation et d’intégration dans les chaînes de valeurs internationales.



Avec plus de 1.000 exposants et quelque 25.000 visiteurs professionnels par an, le Salon de Montréal constitue un carrefour d’échanges, de promotion et d’exploration des tendances du marché de l’agro-alimentaire et des nouvelles pistes d’innovation dans le secteur de l’alimentation.