Le Maroc participe à la 1ère édition des Olympiades arabes de mathématiques

Le coup d'envoi de la première édition des olympiades arabes de mathématiques a été donné, dimanche à Djeddah, avec la participation des représentants de 13 pays, dont le Maroc.

Initiée, jusqu'au 29 courant, par le ministère saoudien de l'Education, en partenariat avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALESCO), le comité saoudien pour l'éducation, la culture et les sciences et l'office arabe de l'éducation pour les pays du golfe, cette manifestation vise à développer l'esprit de compétition, d'innovation et de confiance chez les élèves arabes.

Ces Olympiades aspirent également à hisser le niveau scientifique des élèves arabes, promouvoir l'éducation dans le monde arabe et dénicher les jeunes talents en mathématiques et les orienter dans ce sens.

Dans une déclaration à la MAP, Mohammed Ibaoui, qui conduit la délégation marocaine à cette compétition, a indiqué que le Royaume est représenté dans cet évènement par des élèves talentueux, notant que la participation marocaine vise à renforcer la communication scientifique et l'échange des expertises et des expériences en mathématiques au niveau arabe.

Il a également mis l'accent sur l'importance qu'accorde le ministère de tutelle à la formation de ces élèves et son appui pour l'organisation de compétitions en mathématiques.

Outre le Maroc, ces Olympiades enregistrent la participation de l'Arabie Saoudite, de l'Egypte, des Emirats arabes unis, du Bahreïn, de l'Algérie, du Soudan, du Koweït, du Yémen, de la Tunisie, du Sultanat d'Oman, du Liban et de la Libye.

Trois élèves en troisième année du baccalauréat représentent le Maroc à ces Olympiades, en l'occurrence Nizar El Ghazal, Mohamed Khir, et Mohamed El Kfil. Ils sont encadrés par le chef de la délégation marocaine et par le professeur agrégé en mathématiques, Abdelhak Senhaji.