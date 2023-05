Le Maroc offre d'énormes opportunités d'investissement

Le Maroc dispose de grandes potentialités économiques et offre d’énormes opportunités d’investissement, a souligné, jeudi à Dakhla, l'ex-directeur général du Fonds monétaire international (FMI), Dominique Strauss-Kahn.



S'exprimant lors de la 2ème édition des "Journées de la promotion et de l’investissement" tenue les 11 et 12 mai à Dakhla à l'initiative de l'Agence de promotion de Dakhla, M. Strauss-Kahn, qui est également ex-ministre Français de l'économie, des Finances et de l'Industrie a rappelé que le Royaume dispose de plus de 70% des réserves mondiales en phosphate lui conférant le rang de premier exportateur à l’échelle mondiale en cette substance.



Cette quantité importante de phosphate dont dispose le Maroc, a-t-il poursuivi, offre une opportunité pour aller de l'avant, hisser davantage son économie nationale et investir en Afrique qui représente, selon lui, une réelle opportunité pour les entreprises marocaines, rapporte la MAP.



Après avoir mis en avant le potentiel de l'hydrogène vert au Maroc et les opportunités offertes par le Royaume, notamment dans le secteur énergétique, M. Strauss-Kahn a mis l’accent sur le projet du gazoduc Nigeria-Maroc, qui traversera 13 pays le long de la côte atlantique, notant que ce mégaprojet aura un impact important sur le développement régional, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives de coopération en Europe et dans le monde entier.



Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette 2ème édition des "Journées de la promotion et de l’investissement" a pour vocation de mettre en avant les atouts et opportunités sectoriels de la région, débattre des moyens de revigorer et drainer les investissements, explorer les moyens de faciliter les investissements et d’accompagner les porteurs de projets.



A cette occasion, le livre d’or intitulé "Les atouts économiques de la région Dakhla-Oued Eddahab" qui met en exergue les richesses de la région, ses infrastructures et les nouveaux projets pour le développement des secteurs productifs actuels et futurs a été présenté.



Conçu en étroite collaboration avec les parties prenantes du développement socio-économique, ce livre permettra aux investisseurs potentiels de disposer de toutes les informations utiles et nécessaires.



Les travaux de cet évènement se sont articulés autour d’une série de panels portant notamment sur "Le secteur bancaire et le financement des projets à Dakhla", "Les politiques structurelles et investissements" et "L'aquaculture et l’agriculture: un potentiel à développer".



Ont notamment pris part à cet évènement des élus, des consuls et consuls généraux à Dakhla et une myriade d'acteurs économiques et d'investisseurs marocains et étrangers.