Le Maroc, invité d'honneur du Salon de l'agriculture à Paris

La Salon de l'agriculture, qui aura lieu du 22 février au 2 mars à Paris, mettra pour la première fois un pays étranger à l'honneur, le Maroc, ont annoncé mardi ses organisateurs qui veulent insister sur la dimension internationale de l'événement.



Jérôme Despey, président du Salon, a évoqué lors d'une conférence de presse un "pays ami", avec lequel la France a établi de nombreux partenariats sur les questions agricoles.



"Nos deux agricultures ont beaucoup à apprendre l'une de l'autre. L'agriculture française en particulier, progressivement confrontée à un climat que nos amis marocains ont appris à surmonter depuis des siècles, pourra utilement s'enrichir de leur expertise, notamment sur la gestion quantitative de l'eau", a renchéri la ministre de l'Agriculture Annie Genevard.



Interrogée sur ce choix dans un contexte de tension des relations entre la France et l’Algérie, la ministre a rappelé que c'était la décision des organisateurs du Salon, tout en affirmant que c'était un "bon choix", qui "prolonge la visite" du président Emmanuel Macron en octobre au Maroc. "On est dans le cadre du Salon international de l'agriculture. Je souhaite qu'on reste dans le champ agricole le plus possible", a ajouté Mme Genevard.



Concrètement, le stand du Maroc au sein du pavillon international sera agrandi et présentera des produits "du terroir marocain", huile d'argan, d'olive, safran et dattes, a énuméré le directeur général de l'Agence pour le développement agricole, El Mahdi Arrifi. En retour, la France sera à l'honneur du prochain Salon international de l'agriculture du Maroc en avril.