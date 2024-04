Le Maroc invité d'honneur de la 37ème édition du Salon Gourmets de Madrid

Le Maroc participera, du 22 au 25 avril, pour la première fois au Salon Gourmets de Madrid et marquera son entrée en tant que pays d’honneur.



Considéré comme le plus grand salon européen dédié aux produits gourmets et d’épicerie fine, cet événement majeur offrira une tribune de choix à la gastronomie marocaine, renforçant ainsi la présence de ses produits hauts de gamme sur la scène internationale.



Dans un pavillon de 348 m2, le Maroc mettra en lumière son savoir-faire culinaire, la richesse et la qualité de ses produits, à travers la participation de 15 exposants représentant les secteurs halieutique, oléicole, des produits transformés et du terroir, rapporte la MAP.



Fondé il y a plus de 35 ans, le Salon Gourmets de Madrid est une référence incontestée dans l'industrie alimentaire européenne, offrant une plateforme privilégiée pour explorer les dernières tendances et innovations du secteur.



Les récents chiffres du commerce bilatéral entre le Maroc et l'Espagne dans le secteur agroalimentaire montrent une évolution constante. A fin novembre 2023, la valeur des exportations agroalimentaires marocaines vers l'Espagne a atteint 18,6 milliards de dirhams, représentant ainsi 25% des exportations totales du Maroc dans ce secteur.



En termes de volume, les exportations marocaines en produits agroalimentaires vers l'Espagne ont atteint 661,2 KT en 2023, tandis que les produits agricoles transformés ont enregistré une croissance significative de 7% (par rapport à 2021), atteignant 130 KT.

Les produits de la mer ont également connu une croissance notable de 19% (par rapport à 2022), avec un volume atteignant 163,1 KT.



La participation du Maroc au Salon Gourmets de Madrid vise à renforcer cette dynamique positive en promouvant les produits nationaux à forte valeur ajoutée, favorisant ainsi l’expansion du produit marocain haut de gamme sur les marchés européens.