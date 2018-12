Le Maroc franchit la barre des 15 millions de cartes bancaires en circulation

L’activité monétique marocaine a poursuivi son ascension durant les neuf premiers mois de l’année 2018, selon des chiffres publiés par le Centre monétique interbancaire (CMI), établissant à plus de 15 millions l’encours des cartes bancaires émises par les banques marocaines.

D’après cet établissement fondé par neuf banques marocaines, les cartes émises par lesdites banques ont enregistré une progression de +6,5% par rapport au 31 décembre 2017, dont 14,2 millions de cartes paiement et retrait sous les labels Visa, Mastercard et la marque nationale CMI.

Entre janvier et septembre, les cartes marocaines ont enregistré au Maroc, en paiements et en retraits, 265,3 millions d’opérations pour un montant de 215,7 milliards de DH (+11,0% en nombre et +10,2% en montant).

En termes de volume, les secteurs d’activité qui ont le plus enregistré de paiements par cartes bancaires marocaines sont la grande distribution (26,6%), habillement (12,8%), stations (8,7%), restaurants (8,5%), secteur de la santé (4,2%) et autres secteurs (39,1%).