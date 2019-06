Le Maroc et le Portugal souhaitent consolider davantage la coopération énergétique bilatérale

Le secrétaire général du ministère de l'Energie, des Mines et du Développement Durable, Mohammed Ghazali, a eu des entretiens, récemment à Lisbonne, avec le secrétaire d'Etat portugais à l’Energie, Joao Galamba, axés sur la nécessité de consolider davantage la coopération énergétique entre les deux pays.

Après avoir rappelé l’excellence des relations qui lient le Maroc et le Portugal, M. Ghazali a mis l'accent sur la volonté du ministère de consolider davantage la coopération énergétique bilatérale qui "revêt un caractère stratégique pour le Maroc en général et dans la déclinaison de la Stratégie nationale de l’énergie en particulier".

Il a également salué, lors de cette rencontre tenue en marge du 21ème Forum africain de l'énergie (du 11 au 14 juin), l'engagement du Portugal pour la réalisation des actions de coopération dans le domaine minier et pour la qualité de sa participation aux travaux de la première édition "Marrakech Mining Convention", rapporte la MAP.

Par ailleurs, le projet d’interconnexion électrique entre le Maroc et le Portugal était au cœur des discussions. Les deux parties ont saisi cette occasion pour mettre en exergue l’importance de l’aboutissement de ce projet et se sont félicitées des efforts déployés des deux côtés, notamment en termes de réalisation de l’étude de faisabilité.

Au cours de cette rencontre, M. Ghazali a rappelé les domaines prioritaires de la coopération bilatérale, à savoir l’intégration des réseaux et des marchés énergétiques, le développement des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, en invitant les participants à faire le point sur l’état d’avancement des actions de chaque axe de coopération entre les deux pays.

Pour sa part, M. Galamba a fait part de son engagement à aller de l’avant dans la concrétisation des projets de partenariats maroco-portugais, invitant ses collaborateurs à ne ménager aucun effort pour mener à bien les projets bilatéraux, notamment le projet d’interconnexion Maroc-Portugal.

Les deux parties ont réitéré, dans ce sens, leur volonté de poursuivre et renforcer leur coopération dans le cadre des mémorandums signés dans les domaines de l’énergie, des mines et de la géologie. Il a été également convenu de tenir les prochaines réunions des groupes de travail techniques durant le 3ème trimestre de cette année.

Au terme de cette rencontre, Ghazali et Galamba se sont félicités de la qualité des échanges bilatéraux et ont convenu de poursuivre les débats en vue de renforcer la coopération énergétique entre le Maroc et le Portugal, conformément aux Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI et du Président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa.