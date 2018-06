Le Maroc et l’Indonésie appelés à hisser le niveau de leur partenariat économique

Le Maroc et l’Indonésie sont appelés à hisser le niveau de leur partenariat économique, a affirmé, mercredi à Fès, le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani. Le chef du gouvernement, qui s’est entretenu avec le ministre indonésien du Commerce, Enggartiasto Lukita, en marge du deuxième Forum économique Fès-Meknès (27-30 juin), a salué la profondeur des relations ‘’officielles et populaires’’ entre Rabat et Jakarta, appelant les hommes d’affaires des deux pays à développer davantage ces liens.

Il a mis l’accent sur les Hautes Instructions Royales portant sur l’importance du renforcement des relations Sud-Sud, sur la politique marocaine en Afrique et les stratégies de développement de l’économie nationale, rapporte la MAP.

De son côté, le ministre indonésien du Commerce a salué le leadership de S.M le Roi Mohammed VI sur les plans régional et international.

Il a insisté sur la ferme volonté des hommes d’affaires indonésiens de développer les échanges avec leurs homologues marocains, soulignant l’importance de promouvoir davantage les liens commerciaux et économiques entre les deux pays.

M. Enggartiasto Lukita, dont le pays est l’invité d’honneur de ce deuxième forum économique Fès-Meknès, est accompagné d’une importante délégation d’hommes d’affaires.

Organisé par la Chambre de commerce, d’industrie et de services Fès-Meknès et la Fondation du Forum, sous le thème ‘’Modèles de développement innovants dans des mondes en mutation’’, cet événement aspire à ouvrir des horizons de partenariat, de coopération, d’échanges d’expériences et d’opportunités d’affaires entre les acteurs économiques, les institutions locales, régionales, nationales et leurs homologues étrangers, en vue d’encourager les investissements productifs.

Des responsables nationaux et régionaux (gouvernement, collectivités territoriales, conseils des régions), des représentants des villes étrangères jumelées avec Fès, des universitaires, des entrepreneurs, des bailleurs de fonds et des acteurs associatifs prennent part à cet évènement.