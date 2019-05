Le Maroc est une force d'inspiration pour les pays africains en matière d’innovation

Dans le domaine de l’innovation et des nouvelles technologies, le Maroc constitue une force d’inspiration pour les pays africains, ont affirmé, jeudi à Paris, plusieurs ambassadeurs africains auprès de l’Unesco.

Ils ont plaidé pour un partenariat renforcé avec le Maroc qui est à la pointe dans ce domaine, et ce en marge d’une conférence internationale sur «L’innovation au service du développement durable en Afrique», organisée au siège de l’Unesco, à l'initiative du Groupe africain de l’Unesco et sous le leadership de la délégation permanente du Royaume du Maroc auprès de l’Unesco, dans le cadre de la Semaine africaine de l'Unesco en célébration de la Journée de l’Afrique, rapporte la MAP.

«En matière d’innovation et des nouvelles technologies, le Maroc, qui est à la pointe, doit être une source d’inspiration pour tous les Africains», a affirmé, dans une déclaration à la MAP, l’ambassadeur, délégué permanent du Mali auprès de l’Unesco, Oumar Keita, ajoutant que «quand vous allez au Mali, dans les banques, dans la téléphonie… vous trouvez des Marocains et c’est magnifique ce qu’ils font».

«J’étais présent au Forum de Benguérir sur l’Intelligence artificielle, organisé en décembre dernier par l’Unesco et l’Université Mohammed VI Polytechnique. J’ai été impressionné par tout ce que j’ai vu», a dit l'ambassadeur malien, ajoutant que l’’IA constitue «une opportunité pour l’Afrique».

«Le Maroc qui est en avance dans ce domaine, doit inspirer beaucoup de pays surtout en Afrique. Le continent doit coopérer avec le Maroc dans un cadre gagnant-gagnant», a-t-il affirmé.

L’ambassadeur du Bénin auprès de l’Unesco, Irénée Bienvenu Zevounou, partage le même avis. Le diplomate, qui s’est dit, lui aussi, très impressionné par le Forum de Benguérir sur l’IA, a affirmé, dans une déclaration similaire, que «le Maroc, ce beau pays que j’ai pu découvrir à l’occasion de ce Forum, joue un rôle de leadership dans ce domaine».

L'ambassadeur, déléguée permanente du Gabon auprès de l'Unesco, présidente du Groupe Afrique de l’organisation onusienne, Rachel Annick Ogoula Akiko a tenu, pour sa part, à remercier le Maroc et la délégation permanente du Royaume auprès de l'Unesco pour leur implication et l'énorme travail accompli en vue de garantir plein succès à cette conférence et à la Semaine africaine en général.

Elle a également félicité la délégation marocaine pour le choix pertinent de la thématique de cette conférence, à savoir «L’innovation au service du développement durable en Afrique».

"L'Afrique est en marche et de plus en plus de jeunes s'intéressent à l'innovation", a-t-elle dit, ajoutant que "les politiques aussi sont là pour nous accompagner et nous appuyer. Il y a un élan qu'il faut suivre". Selon elle, l'Afrique de demain se fera par le canal de sa richesse humaine", soulignant l'importance de la formation et de la communication. La conférence sur «L’innovation au service du développement durable en Afrique» s'inscrit dans le cadre de la Semaine africaine organisée, du 20 au 24 mai au siège de l'Unesco à Paris, en célébration de la Journée de l’Afrique.

Evènement phare annuel du Groupe africain de l'Unesco, cette Semaine a rassemblé les 193 États membres de l’Unesco, les entreprises, le secteur privé et la société civile pour «célébrer la contribution de l’Afrique aux valeurs de l’Unesco et au monde».