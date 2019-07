Le Maroc érige son pavillon sur le site de l’Expo 2020 Dubaï

Les travaux de construction du pavillon marocain sur le site de l'exposition internationale "Expo 2020 Dubaï", ont été lancés, dimanche, dans la localité de Jebel Ali.

Première exposition universelle organisée au Moyen-Orient, cette "célébration de l’ingéniosité humaine" qui se tiendra du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021 autour du thème "Connecter les esprits, construire le futur" s’articulera autour de trois sous-thèmes, "Mobilité, durabilité et opportunité", mettant en avant des problématiques auxquelles les pays participants seront invités à réfléchir pour déterminer ensemble les modèles de développement de demain.

Erigé sur une parcelle d'une superficie de près de 1.500 m² au sein du district "Opportunité", le pavillon marocain véhiculera l'image d'un Maroc "riche de talents, source d’inspiration et terre d’opportunités".

L'architecture du pavillon combine modernité et tradition avec un bâtiment qui, tout en étant à l’avant-garde des techniques de construction, s’inspire des méthodes ancestrales de construction à l’instar de certains villages marocains.

Le coup d'envoi des travaux a été supervisé par Mustapha Bakkoury, Commissaire général de la section marocaine à l'exposition et Mohamed Ait Ouali, ambassadeur du Maroc aux Emirats Arabes Unis.

"Le Maroc a participé aux expositions Universelles depuis 1867, en réalisant des pavillons qui célébraient la dimension historique et patrimoniale de sa culture. Le présent pavillon, tout en s’inscrivant dans cette tradition, adopte néanmoins un parti-pris nouveau et pose la voix du Maroc autrement, dans un débat contemporain axé sur le développement durable au niveau régional et international dans le sillage de la vision de S.M le Roi Mohammed VI", a déclaré M. Bakkoury à la MAP à cette occasion.

L'édition de Dubaï, qui connaîtra la participation de 190 pays, permettra de mettre en exergue les particularités de l'économie et de la culture du Maroc ainsi que les développements qu'ont connus ces secteurs lors des dernières années, grâce à la vision clairvoyante de S.M le Roi, a-t-il ajouté.

Selon M. Bakkoury, le pavillon marocain, situé dans un emplacement stratégique au sein du district "Opportunité", reflétera, de par son architecture et les activités qu'il abritera, les différentes incarnations du paysage culturel et civilisationnel du Maroc ancestral. Il proposera aux visiteurs plusieurs espaces dont plus d'une dizaine de salles réservées à l’exposition permanente, une boutique, un restaurant gastronomique, un fast-food et une tisanerie. Un cheminement en rampe autour d’un patio donnera accès aux différents espaces qui mettront en lumière tout le savoir-faire, le potentiel et la diversité du Maroc.

Avec plus de 25 millions de visites attendues, la participation du Maroc aura des retombées certaines et contribuera au rayonnement économique et culturel du Royaume tout en marquant un nouveau point d’ancrage des relations fraternelles qui lient le Maroc aux Emirats Arabes Unis.