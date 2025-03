Le Maroc élu à l'unanimité à la présidence de la 57ème session de la CEA et de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique

Le Maroc a été élu, mercredi à Addis-Abeba, à l’unanimité à la présidence de la 57ème session de la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies (CEA) et de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique.



Cette élection témoigne de la confiance des Etats membres dans le leadership du Maroc et dans son engagement en faveur d’une gouvernance économique africaine dynamique et inclusive.



Cette 57ème session est placée sous le thème « Faire progresser la mise en oeuvre de l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine: proposition d’actions stratégiques transformatrices», qui englobe également les questions de la numérisation, de la technologie, de la sécurité alimentaire et de la transformation énergétique.



La session a débuté par la réunion du Comité d’experts du 12 au 14 mars, qui sera suivie de manifestations parallèles les 15 et 16 mars.

Le segment ministériel se tiendra les 17 et 18 dudit mois.