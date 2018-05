Le Maroc dévoile ses atouts au salon de l'aéronautique à Séville

Le Maroc était présent en force à la Ve édition du Salon Aerospace & Defense Meetings ADM Séville, qui s’est tenue du 15 au 18 mai dans la capitale andalouse. Le ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique et l'Agence marocaine du développement des investissements et des exportations (AMDIE), ont pris part à cet événement afin d'exposer les avantages du secteur aéronautique marocain.

Le stand marocain a abrité le groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) et le parc industriel intégré, Midparc Casablanca Free Zone, rapporte la MAP.

"Notre présence sert à consolider notre positionnement sur le marché international de l'aéronautique et à faire connaître le Plan marocain d'accélération industrielle", a indiqué Meryem Kabbadj, en charge du dossier de l'aéronautique à l'AMDIE ajoutant qu’"il s'agit aussi de prospecter auprès de ce marché promoteur qu'est l'Espagne en général, et l'Andalousie en particulier".

L'AMDIE a présenté, mercredi, un exposé sur les avantages concurrentiels de l'industrie aéronautique marocaine. Les incitations fiscales directes et indirectes, proposées par le gouvernement aux entreprises désirant s'implanter au Royaume et la disponibilité des zones franches sont des éléments qui plaident en faveur de la destination Maroc comme terre d'accueil des groupes évoluant dans ce secteur, note l'AMDIE.

"Nous avons remarqué un intérêt croissant des entreprises espagnoles et européennes pour le marché marocain, et ce depuis la signature de l'accord portant sur la création d'un écosystème industriel de Boeing au Maroc. Il y a de réelles opportunités à saisir", souligne la responsable de l'AMDIE.

Selon l'AMDIE, le Maroc a dénombré pas moins de 130 firmes évoluant dans ce secteur en 2017 contre dix entreprises en 2001. L'activité aéronautique a atteint un taux d'intégration locale de 29% en 2017, contre 17,5 % en 2015. De surcroît, et encouragée par un secteur mondial en croissance, la filière marocaine réalise un taux de croissance annuelle de plus de 17%.

Après cette étape andalouse, les promoteurs marocains du secteur aéronautique s'envoleront en juillet pour Londres pour prendre part au Salon international de l'aéronautique, Farnborough Airshow, (sud-ouest de Londres).

Organisé par le ministère régional andalou d’Economie et l'entreprise BCI Aeropsace, ADM Séville est le plus important salon dédié au secteur aérospatial en Espagne.