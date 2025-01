Le Maroc, destination incontournable pour les investissements dans le secteur des minéraux critiques

La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a affirmé, mercredi à Riyad, que le Maroc s'érige désormais en destination incontournable pour les investissements dans le secteur des minéraux critiques.



S’exprimant lors d’une table ronde, organisée dans le cadre du 4ème Forum sur les minéraux du futur, en présence du ministre saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales, Bandar Al-Khorayef, Mme Benali a souligné à cet effet l'importance de promouvoir la durabilité dans son sens large, de mobiliser les efforts au niveau mondial et de renforcer la coopération internationale.



La ministre a ajouté que la sécurisation de l'approvisionnement requiert certaines conditions, telles que le recyclage et l'optimisation des interconnexions entre les marchés, notant que cela est de nature à permettre, in fine, de fournir des minéraux à un coût compétitif, rapporte la MAP.



Le Maroc fait partie des cinq pays ayant un rôle clé dans la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales, a-t-elle indiqué, notant qu’il représente également le seul pays africain aujourd'hui à être interconnecté à l'Europe et au bassin atlantique, et ce sur les plans logistique, culturel et énergétique.



Mme Benali a relevé que des pays comme le Maroc constituent une plateforme stratégique pour mobiliser les grands blocs géopolitiques, non seulement pour investir dans le secteur industriel et de production, mais également pour promouvoir la recherche et le développement et le recours aux technologies de l'IA et gérer efficacement les réseaux électriques.



Dans ce sens, elle a mis l’accent sur l’importance de la position du Royaume en tant que destination incontournable pour attirer les investissements dans le secteur des minéraux critiques, rappelant le partenariat solide entre le Maroc et l'Arabie saoudite dans les domaines de la recherche et de l'exploitation minière, amorcé à l'occasion de la première édition du Forum sur les minéraux du futur.



La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable a conclu que l’initiative "corridor OTC", un cadre stratégique qui repose sur les principes d’origine, de transit et de certification, vise à faire de la durabilité un droit commun.