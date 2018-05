Le Maroc se positionne dans le Top 3 des investisseurs privés en Côte d’Ivoire avec 313 millions d’euros (environ 205 milliards FCFA) mobilisés dans divers secteurs en cinq ans, a fait savoir, vendredi soir à Abidjan, Thierry Badou, un responsable du Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI).

Le CEPICI, guichet unique des investissements, a “estimé sur une période de 5 ans qu’environ 313 millions d’euros (ont été injectés, positionnant ainsi le Maroc dans le Top 3 des investisseurs privés en Côte d’Ivoire”, a-t-il dit lors de la première édition de “La nuit de l’entreprise marocaine en Côte d’Ivoire”, organisée par la Chambre du commerce et de l’industrie marocaine en Côte d’Ivoire (CCIM-CI), rapporte la MAP.

“Le Maroc est à côté de la France et de l’Ile Maurice qui sont des investisseurs sérieux”, a ajouté M. Badou. Les flux d’investissements drainés par le Maroc l’avaient positionné comme le principal investisseur étranger de la Côte d’Ivoire en 2015 avec 22% des investissements agréés par le code des investissements.

Les entreprises marocaines installées en Côte d’Ivoire opèrent dans plusieurs secteurs d’activités, tels les BTP, les nouvelles technologies de l’information, l’agro-industrie, le commerce, et l’industrie pharmaceutique.

Des dizaines d’hommes d’affaires, ainsi que des officiels et des directeurs d’établissements publics ivoiriens ont pris part à “La nuit de l’entreprise marocaine en Côte d’Ivoire”. Cet événement vise essentiellement à mettre en valeur l’importance et les retombées positives de l’implantation des entreprises marocaines en Côte d’Ivoire.

Un hommage a été rendu à cette occasion à plusieurs personnalités engagées en faveur du renforcement des liens d’exception entre le Maroc et la Côte d’Ivoire, notamment dans leurs volets économique et commercial.

Des prix et trophées ont été ainsi décernés dans plusieurs catégories, en l’occurrence le “Prix du doyen de la communauté marocaine”, le “Prix des grandes entreprises”, le “Prix des PME”, le “Prix de l’amitié maroco-ivoirienne” et le “Prix de la femme entrepreneur”.