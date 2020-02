Le Maroc constitue la première destination des exportations valenciennes en Afrique

Le Maroc constitue la première destination des exportations valenciennes (Espagne) en Afrique et la huitième au monde, a indiqué mardi à Casablanca, le Président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.

Le Royaume fait partie des 10 premiers pays ayant des relations commerciales avec le port de Valence, avec une moyenne annuelle de 2 millions de tonnes canalisées et plus de 50 connexions hebdomadaires avec une dizaine de ports marocains, a relevé M. Alj lors d'une réunion tenue avec le chef du gouvernement local de la région de Valence, Ximo Puig.

Le Maroc regorge, en effet, de potentialités en tant que hub d’investissement et porte d’entrée vers l’Afrique, un continent reconnu comme la nouvelle zone de croissance mondiale, a-t-il dit, soulignant qu'il peut s'affirmer aujourd’hui comme "partenaire crédible pour une coopération tripartite gagnant-gagnant", rapporte la MAP.

L’Afrique est désormais un élément constitutif de la diplomatie économique du Maroc qui allie le renforcement des parts de marché du Maroc en Afrique à la prise en compte des besoins spécifiques des pays africains partenaires", a noté M. Alj, mettant l'accent sur la responsabilité de faire évoluer l’Afrique vers une prospérité économique qui profite à ses citoyens et crée des emplois.

Pour sa part, M. Puig, en visite de travail au Maroc, a relevé que la réunion tenue avec le président de la CGEM était amplement satisfaisante et vient de consolider et renforcer davantage les liens positifs de l'Espagne avec l'économie marocaine.

Les relations commerciales de la communauté valencienne ont évolué de façon exponentielle ces dernières années, a fait remarquer M. Puig, mettant en avant la nécessité d'investir et d'opérer en Afrique."C'est le continent du futur", a-t-il dit, notant que le Maroc est sans doute la porte d'entrée pour le continent africain.

Il est à noter qu'environ 63 entreprises de la région de Valence sont installées dans plusieurs régions du Maroc et opèrent dans divers secteurs, et plus de 2.900 entreprises de la même région exportent vers le Royaume. Les exportations de la région de Valence vers le Maroc ont dépassé les 689 millions d'euros à fin novembre dernier, enregistrant ainsi une augmentation de l'ordre de 1,93% sur un an.