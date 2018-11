Le Maroc confirme sa participation à l’Expo 2020 de Dubaï

Le Maroc a signé, récemment à Dubaï, un protocole d'accord avec le Bureau Expo 2020 Dubaï portant sur sa participation à la grand-messe universelle de l’innovation "Expo 2020", programmée du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021 aux Emirats arabes unis (EAU).

L’accord a été paraphé par Mustapha Bakkoury, commissaire général du pavillon marocain, et Najeeb Mohammed Al-Ali, directeur Exécutif du Bureau Expo 2020 Dubaï, en présence de l’ambassadeur du Maroc à Abou Dhabi, Mohamed Aït Ouali.

La cérémonie de signature s'est déroulée en marge de la 3e Réunion des participants internationaux à l'exposition, qui se tient les 26 et 27 novembre à Dubaï, au cours de laquelle 190 pays ont confirmé leur participation à l'exposition planétaire, rapporte la MAP.

Pour la première fois de l’histoire de ce méga évènement, chaque nation disposera d’un pavillon où ses représentants (entreprises et autres établissements) exposeront leurs innovations.

Le thème choisi pour l’exposition universelle de Dubaï est "Connecter les esprits. Construire le futur" qui rappelle l’esprit de collaboration et de coopération.

A travers ce thème, l’exposition universelle servira de catalyseur en connectant les esprits du monde entier et en inspirant les participants à se mobiliser sur des défis partagés.

Par ailleurs, l’Expo 2020 de Dubaï a identifié trois sous-thèmes autour desquels la communauté globale se rassemblera pour former de nouvelles collaborations, trouver des solutions à des questions fondamentales et laisser la marque d'une forte transformation sociale et économique dans le monde entier.

Les trois sous-thèmes sont "Durabilité: poursuivre la quête du progrès et de la prospérité sans compromettre les besoins des générations futures", "Mobilité: débloquer de nouvelles possibilités pour les personnes et les communautés, en contribuant avec succès au futur" et "Opportunité: créer des connexions plus intelligentes et productives".

Cet évènement qui va durer 6 mois devrait attirer à Dubaï quelque 25 millions de visiteurs venus des quatre coins du globe.

Selon les premières projections, environ 70% de tous les visiteurs devraient provenir de l'extérieur des Emirats arabes unis, soit la plus grande proportion de visiteurs internationaux dans l'histoire de l'Expo.