Le Maroc au 8ème Salon international de l'alimentation d'Abou Dhabi

Le Maroc prendra part à la 8ème édition du Salon international de l’alimentation "SIAL ME", prévu du 12 au 15 décembre à Abu Dhabi, annonce, mardi, l’Agence pour le développement agricole (ADA).

Cette cinquième participation consécutive s’assigne pour objectif de capitaliser sur les acquis de la présence marocaine lors des éditions précédentes, indique l’ADA dans un communiqué, notant que cette participation témoigne de l’importance que revêt le marché du Moyen-Orient pour le secteur alimentaire marocain.

Lors de ce rendez-vous incontournable des professionnels, rapporte la MAP, une belle vitrine de 130 produits à haute valeur ajoutée, tels les produits labellisés AOP et IGP, sera présentée par pas moins de 25 exposants des produits du terroir composés de 16 coopératives agricoles, 3 Groupements d’intérêt économique (GIE) et 6 sociétés privées, précise la même source.

Cette participation offre, selon l’Agence, une belle opportunité pour la mise en avant des atouts des produits du terroir marocain ainsi que la mise en valeur du saut qualitatif qu’a connu le secteur grâce à la stratégie du Plan Maroc Vert.

Les exposants marocains ont bénéficié de l’assistance marketing nécessaire par l’ADA pour leur permettre de mieux positionner leurs produits et bien les préparer pour un programme intensif de 250 rencontres B to B organisées en marge du Salon.

Ce programme vise principalement l’introduction et le renforcement des produits du terroir marocain sur le marché du Moyen-Orient auprès des centrales d’achat, la grande distribution, les épiceries fines ainsi que les magasins spécialisés en BIO.

Erigé sur une superficie de 300 m², le pavillon marocain plonge ses visiteurs dans un monde gustatif animé, riche en couleurs et senteurs. Une immersion garantie dans l’hospitalité marocaine grâce à l’animation créée autour des produits du terroir, une scénarisation pour refléter fidèlement la richesse de la culture et du terroir marocains.