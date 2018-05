Le Maroc ambitionne de doubler le nombre des touristes indiens en 2019, a indiqué, récemment l’ambassadeur de SM le Roi en Inde, M. Mohamed Malki.

Dans un entretien accordé à l’agence de presse indienne, Press Trust of India, M. Malki a souligné que «le Maroc, qui a accueilli 21.850 visiteurs indiens en 2017 prévoit de doubler ce chiffre en 2019 en adoptant plusieurs mesures».

Il a affirmé que la première mesure, à cet effet, consiste en l’ouverture d’une représentation de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) à New Delhi pour promouvoir la destination Maroc auprès du marché indien à fort potentiel, rapporte la MAP.

« L’ouverture d’une représentation de l’ONMT, dans un délai de deux à trois mois, va nous permettre de planifier des programmes stratégiques de promotion dans la perspective de bénéficier du marché indien qui offre de grandes opportunités », a noté M. Malki, qui a tenu auparavant une réunion avec une trentaine d’agences de voyages spécialisées dans le tourisme événementiel dans la capitale économique Mumbai, en présence de plusieurs représentants des médias indiens.

Au cours de cette réunion, organisée en collaboration avec la plus ancienne agence de voyages du monde « Cox and Kings Global services », fondée en 1758, le diplomate marocain a passé en revue les principaux atouts touristiques du Royaume et les monuments historiques dont regorge le pays.

M. Malki a relevé que les mesures adoptées par le Maroc sont susceptibles d’encourager les citoyens indiens à planifier leur voyage vers cette destination, ajoutant qu’ «avec la hausse prévue du nombre des touristes indiens, nous avons besoin de faciliter la procédure d’obtention de visas pour le Maroc».

A cette occasion, l’ambassadeur du Maroc à New Delhi a mis l’accent sur les relations profondes unissant le Maroc et l’Inde, précisant que les gouvernements des deux pays sont parvenus à un accord relatif au transport aérien à même de renforcer les dessertes entre les deux pays.