Le Maroc adhère officiellement à l'Alliance “Mission innovation”

Le Maroc a intégré officiellement l’Alliance «Mission innovation», devenant le 25ème membre de ce groupement international d’innovation énergétique et le premier pays africain à y adhérer.

"C’est un grand honneur et nous exprimons notre engagement pour apporter notre plus-value à la lutte contre le changement climatique", a déclaré le ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rabbah, dans une allocution mardi, à l’ouverture officielle de la 4ème réunion ministérielle de l’Alliance «Mission Innovation» à Vancouver (Canada).

"La stratégie énergétique marocaine s’inscrit totalement dans les objectifs de Mission innovation qui consistent à accélérer l'innovation en matière de développement d'énergies propres pour limiter le réchauffement climatique», a souligné M. Rabbah.

Le ministre a, dans ce contexte, exprimé l’intérêt porté par le gouvernement marocain pour accueillir la prochaine conférence ministérielle de l’Alliance de l'innovation, rapporte la MAP.

Les pays africains sont appelés à faire face à plusieurs défis, a-t-il souligné, relevant à cet égard le besoin d’accéder à l’électricité et l’eau potable, de préserver le milieu naturel, d’une nouvelle urbanisation et de développer le monde rural qui se trouve déconnecté de la réalité mondiale.

Ils doivent aussi, a dit M. Rebbah, œuvrer pour développer les infrastructures, promouvoir l’industrie extractive, répondre aux besoins des classes moyennes, moderniser les services sociaux et promouvoir le transport et la logistique durable.

Le ministre a, par ailleurs, mis en exergue la stratégie énergétique ambitieuse du Royaume visant à installer plus de 50% d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 ainsi que le renforcement de l’écosystème national de l’innovation à travers la mise en place, par l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN), d’un réseau national et continental de plateformes mutualisées, de recherche et d’innovation dédiées aux énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique, au stockage de l’énergie (notamment l’hydrogène et ses dérivés), aux réseaux intelligents et à la mobilité durable.

Cette politique, ajoute le responsable marocain, s’appuie sur un programme de financement annuel visant le développement des technologies propres et qui profitera de l’expertise et des instruments financiers des pays membres de l’Alliance « Mission innovation ».

Tout en remerciant les responsables ainsi que le secrétariat de «Mission innovation» pour l’appui et le soutien apportés au dossier de candidature du Maroc pour son adhésion à l’Alliance, le ministre a invité les pays membres à participer à la «Mission innovation Week MOROCCO » en septembre prochain à Marrakech. «Ce sera l’occasion de lancer le premier appel à projet multilatéral Mission innovation, impliquant le Maroc, dans le domaine du stockage de l'énergie,», a-t-il dit.

Présidé par le ministre canadien des Ressources naturelles, Amarjeet Sohi, cet évènement a vu la participation de ministres, de hauts fonctionnaires et de chefs d’entreprise venus de plus de 25 pays.

Organisée du 27 au 29 mai, la conférence ministérielle sur l’énergie propre s’est penchée sur la coopération pratique, l'échange d'idées et d'expériences au service de solutions vertes et l'implication du secteur privé dans ce domaine.

"Mission innovation" est une initiative mondiale visant à accélérer l'innovation dans les énergies propres. Pour les organisateurs, la puissance de l'innovation, motivée par des investissements publics soutenus et conjuguée à un leadership d'entreprise, peut rendre les énergies propres abordables et intégrer de nouvelles idées dans la société.