“Le Mans 66” en tête du box-office

Will.i.am

Le chanteur américain will.i.am a accusé une hôtesse de Qantas de racisme, affirmant que cette dernière avait appelé la police de manière inutile après une altercation avec l'artiste durant un vol intérieur en Australie, des accusations formellement démenties dimanche par la compagnie. Dans une série de tweets samedi, le leader du groupe Black Eyed Peas affirmait que l'hôtesse s'était montrée "très agressive" et avait envenimé les choses inutilement après qu'il n'a pas entendu une consigne de sécurité du personnel navigant. Selon William Adams, le vrai nom du chanteur, l'hôtesse a été "plus que malpolie" et a jeté de l'huile sur le feu en appelant la police: cinq agents attendaient ainsi will.i.am à l'atterrissage à Sydney après un vol d'une heure et demie depuis Brisbane. "Dieu merci les autres passagers ont pu témoigner que c'est elle qui était hors de contrôle", a-t-il écrit sur Twitter. "La police m'a finalement laissé partir".



Atelier



La sauvegarde du patrimoine a été au cœur d'un atelier d'experts nationaux et internationaux organisé, jeudi et vendredi à Rabat, par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. A l'ouverture de cet atelier, organisé en collaboration avec la wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra, sous le thème "Etudes d'impact patrimonial et recommandations relatives au paysage urbain historique", le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Hassan Abyaba, a affirmé que les villes historiques demeurent, avec leurs monuments et leurs paysages urbains traditionnels, l'un des aspects majeurs du patrimoine matériel marocain, soulignant à cet effet que l’Unesco a inscrit sept médinas sur la liste du patrimoine mondial, ce qui témoigne de la reconnaissance de la valeur exceptionnelle de l’héritage culturel marocain.