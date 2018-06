Le Kluster CFCIM et Orange Maroc signent une convention de partenariat

Orange Maroc et le Kluster CFCIM, programme d’accompagnement pour les startups marocaines et africaines, lancé par la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc, ont signé, récemment à Casablanca, une convention de partenariat.

Dans le cadre de ce partenariat, rapporte la MAP, les équipes d’Orange Maroc et celles de la CFCIM développeront des synergies entre les différents programmes initiés pour l’entrepreneuriat au Maroc par ces deux entités, souligne un communiqué de la Chambre.

‘’Les démarches RSE à la CFCIM et chez Orange représentent un cadre propice pour le présent partenariat. Les deux partenaires s’engagent à être des acteurs de l’écosystème des startups et de l’innovation au Maroc’’, explique Omar Benaicha, vice-président du Kluster CFCIM, cité dans le communiqué.

Suite à l’appel à candidatures lancé en octobre dernier, le Kluster CFCIM indique avoir reçu plus de 150 dossiers et en avait sélectionné au final 33. Orange Maroc, en tant que ‘’partenaire stratégique’’ du Kluster, a souhaité récompenser tous les participants en leur offrant une ligne avec un abonnement de 6 mois voix et data.

L’opérateur téléphonique équipera aussi en Wi-Fi les locaux qui accueilleront l’activité professionnelle des cinq finalistes du Kluster au sein du siège de la CFCIM de juillet 2018 à novembre 2019. Chacun d’eux bénéficiera également gratuitement de trois forfaits mobiles de 18 mois et d’un smartphone.

Le Kluster CFCIM s’inscrit dans la continuité de la démarche RSE déployée par la CFCIM depuis 2015 et notamment dans son engagement en faveur de la communauté et dans sa volonté de participer au développement économique des entreprises.

Ce programme vise à offrir aux startups sélectionnées un accompagnement complet, comprenant des formations, un mentoring, un hébergement, du networking…, mais aussi l’adhésion gratuite pendant 2 ans à la CFCIM incluant l’accès privilégié à certains services proposés par la Chambre, dont le Club des Business Angels.

La Chambre française de Commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) est une institution centenaire qui a pour objectif de promouvoir les relations économiques entre la France et le Maroc, de favoriser l’implantation des entreprises françaises dans le Royaume et de développer le potentiel d’affaires des entreprises marocaines.

Forte, notamment, de plus de 3 750 entreprises adhérentes françaises et marocaines, la CFCIM est la plus importante des 120 Chambres de commerce et d’industrie françaises à l’international (CCIFI).