Le Groupe socialiste à la Chambre des représentants interpelle le gouvernement à propos des problèmes de visas pour les transporteurs professionnels marocains

Le Groupe socialiste à la Chambre des représentants a interpellé le gouvernement à propos des difficultés et des obstacles auxquels sont confrontées les entreprises de transports routiers internationaux dans l'exercice de leur métier.

Lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants tenue le 27 décembre, le Groupe socialiste a souligné, dans une question adressée au ministre des Transports et de la Logistique, que les entreprises marocaines œuvrant dans le domaine du transport routier international de marchandises font face à un certain nombre de contraintes et de problèmes dont principalement le refus des services consulaires espagnols et français d'accorder des visas aux transporteurs professionnels marocains.

D’après le Groupe socialiste, ces problèmes et difficultés contraignent les entreprises marocaines à manquer à leurs obligations envers leurs clients, ce qui leur cause des pertes matérielles et les pousse à la faillite et, par ricochet, au licenciement de leurs salariés.

Le Groupe parlementaire de l’USFP a également tiré la sonnette d’alarme, car ces difficultés entravent les activités commerciales de ces entreprises et ont, par conséquent, des effets désastreux sur les exportations marocaines en particulier et sur l'économie nationale en général.

Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, s’est montré optimiste quant au règlement des difficultés et des entraves rencontrées par lesdites entreprises. «S'agissant des visas, nous avons reçu des signes positifs de la part de l’ambassade de France au Maroc, qui permettront l’élaboration de solutions concrètes pour mettre fin à cette problématique », a-t-il affirmé. Et d’ajouter: «Les autorités marocaines ont eu des échanges de haut niveau dans ce sens avec les représentants diplomatiques de la France au Maroc ».

D’autre part, le Groupe socialiste à la Chambre des conseillers a interpellé le ministre de l'Intérieur sur la persistance des disparités spatiales et sociales dans le monde rural, dont la population souffre en silence.

En effet, le président de ce Groupe, Youssef Aidi, a souligné que malgré les grands efforts déployés et le saut qualitatif que le Maroc a réalisé dans les domaines économiques, sociaux et des droits de l'Homme, la population du monde rural et des régions montagneuses souffre encore des conséquences de la persistance des déséquilibres entre les régions du Maroc.

Réagissant à la réponse du ministre de l’Intérieur lors de la séance des questions orales tenue mardi dernier, le parlementaire ittihadi s’est interrogé sur les véritables raisons de la perpétuation du sous-développement du monde rural, bien qu'il soit un véritable réservoir de ressources et d'opportunités dont la bonne exploitation lui permettrait de devenir un espace fertile pour la création de richesses et la réalisation du développement.

Youssef Aidi a également souligné que le monde rural (dont les habitants constituent presque la moitié de la population marocaine) souffre de déséquilibres structurels dans des domaines de base tels que l'éducation, la santé, les routes, les infrastructures, et tous les services publics vitaux, en plus de la faiblesse des investissements, ce qui affecte négativement la compétitivité de l'économie rurale et les structures productives et sociales et, par conséquent, le niveau de vie de la population rurale.

Mais ce qui est pire, aux yeux du président du Groupe socialiste, c’est que le programme gouvernemental ne comprend aucune mesure « qui puisse donner l'impression que le gouvernement est vraiment sérieux pour répondre aux attentes des habitants des villages et des montagnes et faire en sorte que ces espaces territoriaux soient un noyau pour la création de la richesse et la réalisation de l'intégration socioéconomique selon une perspective basée sur la durabilité ».