Le Groupe Crédit Agricole mobilise 6 MMDH pour appuyer la mise en œuvre du programme exceptionnel

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc a mobilisé une enveloppe budgétaire de 6 milliards de dirhams pour aider les agriculteurs à faire face aux effets du déficit pluviométrique, a souligné Mme Hanane Aajli, directrice du pôle "Accompagnement du développement agricole" au sein du Groupe.



Dans une déclaration à la presse à l'issue d'une réunion ministérielle, présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, Mme Aajli a indiqué que le Groupe Crédit Agricole, en tant qu'institution citoyenne, s'est mobilisé pour assurer la mise en œuvre du programme exceptionnel, lancé sur Hautes Instructions Royales, en allouant une enveloppe financière supplémentaire de 6 milliards de dirhams.



Après avoir souligné que l'endettement des agriculteurs sera pris en charge à travers plusieurs opérations, Mme Aajli a affirmé que les fonds mobilisés seront également alloués pour financer l'approvisionnement du marché national en orge, blé et d'autres produits.



Elle a, par ailleurs, assuré que le Groupe Crédit Agricole poursuivra une politique de proximité, en approchant les agriculteurs pour leur expliquer ce programme, ses principes et ses objectifs, notant qu’une telle démarche "nous permettra, ainsi qu’aux agriculteurs, de surmonter cette situation délicate et d’atténuer les effets de la sécheresse sur le secteur agricole".