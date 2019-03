Le Groupe Crédit Agricole du Maroc primé à Tunis

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) a été récemment désigné meilleure institution bancaire en matière d’inclusion financière numérique dans le monde arabe.

L’institution bancaire a été consacrée lors de la première édition du «Prix de l’excellence des banques digitales arabes 2018». Il s’agit d’une initiative conjointe de l’Union des banques arabes (UBA) et l’Organisation arabe des technologies de l’information et de la communication (AITCO) lancée le 8 mars dernier en Tunisie.

Soulignons que ce prix, qui s’inscrit dans le cadre de la valorisation et la mise en œuvre des efforts déployés par le secteur bancaire arabe dans la digitalisation et le développement de solutions numériques innovantes et inclusives, a été décerné sur la base de critères précis d’évaluation et au terme de délibérations d’un jury composé d’experts de haut niveau.

Ce dernier comprenait des secrétaires généraux de l’UBA et de l’AITCO, un expert international en technologie financière FinTech, un expert international dans le domaine des applications mobiles, un expert représentant l’Association «GSMA» et un expert représentant de l’UIT.

A noter que des représentants des organismes de réglementation arabe et un expert international dans le domaine des services bancaires figuraient également parmi les membres du jury.

A travers cette consécration, «le GCAM voit ses diverses initiatives et actions de transformations digitales plébiscitées à l’échelle du monde arabe», a relevé la banque soulignant que c’est «le Relais digital, innovation du GCAM», qui a été à l’honneur.

«Véritable espace offrant une autonomie exceptionnelle à la clientèle du monde rural et agricole, le Relais digital est un point de vente équipé d’automates à la pointe de la technologie offrant une panoplie de services bancaires pouvant être réalisés en self-service ou à travers un échange audiovisuel avec un chargé de clientèle basé dans une plateforme de middle office digitale», a indiqué le groupe dans un communiqué précisant qu’un conseiller commercial est également disponible sur place pour accompagner les clients sur des opérations à plus forte valeur ajoutée.

«Avec ce concept novateur, et aujourd’hui unique au Maroc, le Groupe Crédit Agricole du Maroc reste fidèle à son engagement de banque citoyenne, humaine et résolument déterminée à démocratiser le digital», assure le Groupe Crédit Agricole du Maroc de même source.

Pour rappel, l’UAB est une organisation régionale arabe œuvrant dans le cadre des Unions émanant de la Ligue des États arabes regroupant plus de 320 institutions bancaires et financières arabes parmi ses membres.

Opérant sous l’égide de la Ligue des Etats arabes, l’AICTO est pour sa part une organisation gouvernementale visant à développer les TIC dans la région arabe en développant notamment des politiques et stratégies communes pour promouvoir les domaines technologiques vitaux.