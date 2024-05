Le Gitex Africa Morocco annonce la couleur d’entrée

REPORTAGE. Mercredi 13h30. Sous un soleil de plomb, des centaines de jeunes et professionnels venus des quatre coins du Maroc, ainsi que de bon nombre de pays étrangers ont pris d’assaut le Boulevard Al Yarmouk, en direction de la Place Bab Jdid où se tient le plus grand Salon Tech et Startup d’Afrique, « Gitex Africa Morocco ».



Le salon, qui a ouvert ses portes en ce début d’après-midi, en présence de plusieurs autorités nationales et locales et des prestigieux invités, se tient pour la deuxième année consécutive en terre marocaine. L’occasion pour les nombreux passionnés de nouvelles technologies qu’il attire de découvrir « les innovations pionnières des entreprises tech qui secouent le globe et impactent l'Afrique », soulignent les organisateurs.



Comme à l’entrée principale, l’espace aménagé pour récupérer les badges donnant accès au salon grouille de monde. Malgré la forte chaleur que n’atténuent pas les bouteilles d’eau distribuées à l’entrée comme à la sortie, et les longues files d’attente, tout se passe plutôt bien jusqu’au retrait du fameux « sésame » : le badge que d’aucuns arborent comme un trophée sous le regard satisfait des agents s’employant à maintenir de l’ordre parmi les visiteurs.



Après avoir passé les portiques de sécurité, d’autres filent droit immortaliser leur passage en ce haut lieu de la technologie se faisant photographier. Avant de fouler, enfin, les allées du salon, placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et de zigzaguer entre les différents stands déjà très fréquentés.



Dans une ambiance de grands rendez-vous mondiaux, les premiers visiteurs se précipitent autour des stands où se tiennent des démonstrations technologiques pendant que d’autres assistent aux conférences données ici et là.



Vitrine mondiale de technologie, d’innovation et de networking, le Gitex Africa rassemble cette année 1.500 exposants, représentant plus de 130 pays. Pour les nombreux professionnels qui s’y rendent, cet important rendez-vous porté par l'Agence de développement du digital (ADD), sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, offre l’occasion d’explorer « les startups les plus innovantes propulsant l'Afrique à prendre de l’avance sur le monde de la tech », comme le soulignent les organisateurs.



En plus de se faire une idée sur les dernières innovations des startups qui façonnent le futur de l'Afrique, le salon permet aussi d’accéder à des conférences riches qui façonnent le lendemain et d’assister « à la manière dont les entreprises tech mondiales, les startups les plus créatives et les gouvernements réécrivent l'avenir de l'écosystème technologique de l'Afrique ». Mieux, de rencontrer d'éminents experts et spécialistes de renommée mondiale ainsi que des décideurs politiques directement concernés.



Plus deux heures plus tard, la pression du début a quelque peu baissé. Mais il y a toujours du monde à l’entrée et les files continuent de s’étirer jusqu’aux portes du salon où des agents parviennent encore à canaliser les visiteurs cherchant à retirer leurs badges pour accéder à l’événement.



Selon les organisateurs, plus de 4.000 spécialistes techniques et personnels des services événementiels ont été mobilisés au cours des semaines précédents afin d’assurer la tenue de cet événement d’envergure internationale dans de meilleures conditions. Un rendez-vous très prisé, initié par Kaoun international, la filiale internationale du Dubai World Trade Centre.



Alain Bouithy