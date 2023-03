Le GPBM adopte une charte interbancaire en faveur des personnes en situation de handicap

Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM), sous l'égide de Bank Al-Maghrib (BAM), a adopté une Charte interbancaire ayant pour objet de faciliter l'accès et l'usage des produits et services bancaires aux personnes en situation de handicap.



A travers leur engagement à observer les principes de cette charte, les banques vont devoir prendre un ensemble de mesures visant à favoriser l'accessibilité de leurs infrastructures physiques aux personnes en situation de handicap, en particulier l'accès aux agences et aux guichets automatiques bancaires, et à développer des accès et interfaces numériques adaptés aux personnes en situation de handicap et alignés avec les bonnes pratiques et référentiels reconnus dans ce domaine, indique le GPBM et BAM dans un communiqué conjoint.



Dans ce cadre, les banques mettront à la disposition des personnes en situation de handicap des services d'information, à travers des supports physiques et digitaux, sur les dispositifs mis en place pour répondre à leurs besoins, fait savoir la même source.

La charte a été établie en concertation avec les associations de protection des personnes en situation de handicap.



L'adoption de la charte interbancaire en faveur des personnes en situation de handicap s'inscrit dans le cadre du renforcement des actions de protection de la clientèle des établissements de crédit menées par BAM en coordination avec les acteurs bancaires.