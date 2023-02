Le GIMAS lance l'"Aérospace African Forum"

Le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) organise, en partenariat avec Africa Air Forum et avec le soutien de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), la première édition de l'Aerospace African Forum, le premier rendez-vous continental et international de l'Aérospace.



S'exprimant à cette occasion, Karim Cheikh, président du GIMAS, a déclaré : "C'est la mobilisation de tous nos membres, l'obligation de se réinventer qui nous ont fait prendre conscience de la nécessité de créer un événement international d'échange et de partage mettant en relation tous les décideurs de l’Afrique avec ceux de cette filière qui incarnent le meilleur de la mondialisation", rapporte la MAP.



"L’Aérospace African Forum est un élément de réponse dynamique que nous apportons pour contribuer à la nouvelle révolution écologique et économique qui secoue notre Terre", a affirmé M. Cheikh, cité dans un communiqué de la GIMAS.



Echanger avec les acteurs mondiaux de l’aérospatial, rencontrer les décideurs africains, trouver les partenaires adéquats, présenter les dernières offres technologiques, découvrir les innovations les plus pertinentes... Tout cela en moins d’une journée, voilà le concept de l’Aérospace African Forum.



La thématique de la "Mobilité durable" a été choisie pour cette première édition, précise le communiqué, soulignant que le GIMAS, Fédération industrielle responsable, "affirme que le secteur aérospatial a totalement pris en compte les défis climatiques, sociaux, économiques, et sanitaires qui bouleversent notre planète".



Ainsi, poursuit la même source, "des réponses durables en particulier dans ce sujet capital que sont les mobilités sont au cœur de sa démarche. Le potentiel africain dans l’aérospatial et la défense dans ce nouveau cadre qu’exige la souveraineté, constitue l’un des grands défis de ce siècle, l’aviation du futur, au cœur des mobilités connectées, synonyme de liberté est ici une nécessité. Avec cette conviction : seule une innovation disruptive permettra de concilier urgence environnementale et impératif de développement qu’attend l’humanité".



Au cœur de la dynamique aéro du Maroc, Casablanca, ville charnière de l’Europe et de l’Afrique, largement ouverte sur l’Atlantique, accueille l’Aérospace African Forum, qui se veut être un rendez-vous mondial largement ouvert sur l’Afrique, ainsi qu’un carrefour de l’innovation pour toutes les mobilités, les structures aéroportuaires, l’espace, l’aéronautique, la connectique, la défense, la sécurité, les sujets environnementaux… Un événement a l’image de la dynamique de l’Afrique nourri par de nombreuses problématiques, rarement abordées ailleurs.



Quelles sont les attentes africaines face à l’offre technologique ? Comment co-construire le développement du continent? Quel savoir-faire se propose de partager le Maroc dans les programmes internationaux ? A quelle échéance l’aviation sera-t-elle décarbonée? L’Afrique connectée, est-il le nouvel Eldorado des mobilités durables ? Autant de sujets qui seront abordés par les meilleurs experts mondiaux.



"Pour mieux partager, mieux rayonner, la diffusion gratuite, en direct, des débats permettra à un large public, en particulier aux jeunes générations, aux universités partenaires d’accéder aux échanges des participants. Avec l’Aerospace African Forum, pour la première fois, l’Afrique réunit les grands acteurs de la filière aérospace et construit dans le futur", conclut le communiqué.