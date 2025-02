Le Forum de l'investissement agro-industriel marocain ouvre ses portes à Abidjan

Les travaux de la première édition du Forum de l’investissement agro-industriel marocain en Côte d’Ivoire (FIAM-CI 2025) ont démarré, mercredi à Abidjan, avec la participation d’un aréopage de décideurs publics et privés, d’investisseurs, de professionnels, d’institutionnels, ainsi que des experts des deux pays.



La séance d’ouverture de ce forum qui se poursuivra jusqu’au 8 février courant a été marquée, côté marocain, par la présence notamment de l’ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani, de la directrice régionale de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM)- Rabat-Salé-Kénitra, Mme Rajaa Belfkih, ainsi que d’un parterre de professionnels, d’experts et de responsables, notamment, de la Chambre de commerce, d’industrie et des services (CCIS), de Souss-Massa, de l’OCP, de l’Agence de développement agricole (ADA), de l’ASMEX, de MEDZ, de l’UM6P, et de la Fédération nationale de l’agroalimentaire (FENAGRI).



Côté ivoirien, la séance d’ouverture a été rehaussée par la présence du ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani, de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Rabat, Lamine Ouattara, ainsi que d’autres personnalités, rapporte la MAP.



Initié par le Conseil agricole ivoirien au Maroc (CAIM), en partenariat avec la CGEM- Rabat- Salé-Kénitra et la Chambre nationale d’agriculture de Côte d’Ivoire (CNACI), cet événement se propose de renforcer les liens stratégiques entre le Maroc et la Côte d’Ivoire dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-industrie.



Dans une allocution de circonstance, M. Kettani a relevé que cet événement illustre la force et la qualité des relations entre le Maroc et la Côte d’Ivoire et témoigne de leur engagement commun en faveur du développement de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire en Afrique.



Tout en rappelant que l’agriculture, pilier fondamental des économies respectives des deux pays, représente un levier stratégique pour la croissance inclusive, la sécurité alimentaire et la lutte contre le changement climatique, il a fait savoir que le Maroc conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait du secteur agricole une priorité, à travers notamment « le Plan Maroc Vert » et aujourd’hui la stratégie "Génération Green 2020-2030", visant à moderniser l’agriculture, renforcer l’investissement privé et promouvoir l’industrialisation agroalimentaire.



Après s’être attardé sur les évolutions enregistrées par le secteur agricole ivoirien partant de la volonté des autorités ivoiriennes de faire de ce pays un leader régional en matière de production et de transformation agroalimentaire, le diplomate a expliqué que la participation importante d’institutionnels et d’acteurs économiques marocains à ce forum illustre la volonté d’accompagner la Côte d’Ivoire dans sa vision de transformation agro-industrielle et de valorisation de ses productions agricoles.



Pour M. Kettani, « ce forum se veut une plateforme de dialogue, d’échange et de synergie pour renforcer nos relations économiques et explorer ensemble les opportunités d’investissement et de partenariat. Il s’agit non seulement de partager nos expériences respectives, mais aussi d’identifier les actions concrètes à mettre en œuvre pour dynamiser nos filières agro-industrielles et promouvoir un commerce plus intégré et résilient».



«Ensemble, nous avons l’opportunité de bâtir un modèle d’intégration économique réussi, où l’agriculture et l’industrie agroalimentaire seront des moteurs de croissance et de prospérité partagée», a-t-il conclu.



De son côté, Mme Belfkih s’est félicitée de la tenue de ce forum qui, a-t-elle dit, constitue une étape clé dans le renforcement des liens économiques entre le Maroc et la Côte d’Ivoire.



«Le Maroc et la Côte d’Ivoire entretiennent un partenariat historique, fondé sur une amitié sincère et une coopération stratégique multisectorielle. Nos relations économiques et commerciales n’ont cessé de se renforcer au fil des décennies, faisant de la Côte d’Ivoire l’un des principaux partenaires du Maroc en Afrique», a rappelé Mme Belafkih, notant que le secteur agricole, moteur du développement et de la sécurité alimentaire, constitue un axe central de cette collaboration.



Après avoir donné un aperçu détaillé sur les multiples programmes ambitieux mis en œuvre au Maroc pour développer et moderniser son agriculture, elle a estimé que ce forum offre une opportunité unique pour échanger sur les perspectives de coopération, identifier les synergies et promouvoir des partenariats gagnant- gagnant entre les opérateurs des deux pays.



Ce forum constitue une véritable plateforme destinée à attirer les investissements agro-industriels marocains en Côte d’Ivoire, en mettant en avant les opportunités économiques et industrielles du pays, en vue de contribuer à l’atteinte des objectifs de développement agro-industriel fixés par le gouvernement ivoirien.



Autrement, le FIAM-CI offre l’opportunité de prendre connaissance des données économiques, scientifiques et stratégiques les plus récentes sur les secteurs de l’agro-industrie au Maroc et en Côte d’Ivoire, de disposer d’une visibilité dans toute la sous-région UEMOA et CEDEAO, de nouer des partenariats, d’établir des relations d’affaires et de dénicher les secteurs et filières les plus prometteurs en Côte d’Ivoire, et d’échanger les expériences et meilleures pratiques en la matière.



Au menu de ce rendez-vous de l’agro-industrie figurent des conférences, des panels, des rencontres B2B et B2G, des expositions, des visites de sites dans les régions ivoiriennes du Poro et de San Pedro (agro-tourisme) pour favoriser les échanges et les opportunités de collaboration entre les participants.