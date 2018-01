Le Forum Horizons Maroc fait salon à Paris

Dans l’Ouest parisien, l’hyper connecté Espace Grande Arche accueillera, le 14 janvier de cette nouvelle année, un événement particulier, le Forum Horizons Maroc (FHM). Organisé par l'Association des Marocains aux grandes écoles ou AMGE-Caravane, ce Forum est considéré comme l’un des plus grands salons de recrutement marocain dans le Vieux Continent.

A entendre Karim Benkhaled, Mohamed-Amine Chaachoua et Amine Amalhay, responsables de cette édition, c’est dans une manière de perpétuer une tradition. 22 ans après sa création, la ligne directrice du FHM n’a pas dévié d’un iota, à savoir «promouvoir le marché du travail marocain, servir les étudiants, jeunes diplômés, cadres expérimentés marocains en France et participer à la croissance de notre pays».

Si la majorité des 2500 participants attendus sont des étudiants à la recherche d’un stage ou d’une opportunité d’emplois, mais encore à un remède à leur mal du pays, d’aucuns, professionnellement actifs, seront, quant à eux, en quête de nouveaux horizons.

Alors que le Royaume continue d’affirmer et de développer son pouvoir d’attraction économique, les entreprises et multinationales qui y sont implantées, n’hésitent pas à traverser la Méditerranée afin de participer à ce Forum, présenté comme étant le premier salon du genre à l’étranger. Ainsi, en plus des partenaires habituels et officiels, mais encore, le ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, y seront donc conviés plus de 50 entreprises actives dans différents secteurs : l’agroalimentaire, l’automobile, les banques & assurance, le BTP, mais également les secteurs du conseil & audit, de la distribution, de l’énergie, sans oublier l’industrie et le recrutement. Ces firmes auront l’occasion d’interagir avec les étudiants et cadres actifs présents, afin de dénicher des talents, lors des multiples rencontres, programmées a cet effet pendant le FHM.

Symboles d’une recherche constante d’amélioration, plusieurs nouveautés permettent à cette édition de se démarquer par rapport aux précédentes. En l’occurrence, une plus grande superficie et surtout un nouveau village start-up. Une avancée significative dont le dessein nous est éclairé par Imane Benhayoun, présidente de l’AMGE-Caravane. «Afin de subvenir aux nouveaux besoins du monde du travail et d'encourager la nouvelle culture d’entrepreneuriat, le FHM continue sur sa lancée en élargissant son village start-up. Grâce à cette initiative, une quinzaine de jeunes start-up marocaines seront présentes le 14 janvier 2018», a-t-elle confirmé.

Fondatrice du FHM, l’Association des Marocains aux grandes écoles dont le but est d’accompagner les étudiants marocains en France pendant et après leur cursus, a rendu cet événement encore une fois de plus possible au prix d’une remarquable synergie d’efforts et de bonne volonté, comme révélé par le trio garant du bon déroulement de cette 22ème édition. «Le Forum Horizons Maroc, c’est 6 mois de travail continu, une centaine de bénévoles, des partenaires fidèles et beaucoup de dévouement. Nous tenons à remercier toutes les parties prenantes pour leur collaboration précieuse».

En définitive, ce n’est donc pas un hasard si le Forum Horizons Maroc se tiendra au centre du plus grand quartier d’affaires en Europe. Car d’une part, ce lieu est historiquement représentatif d’une idée de la fraternité auxquels aspirent les deux pays, le Maroc et la France, et puis aussi, c’est une façon de s’acoquiner avec une certaine idée de grandeur.